Ekranların en leziz tariflerinin yarıştığı MasterChef'te bu akşam yine heyecan dolu anlar yaşandı. MasterChef'in 25 Ağustos akşamı yayınlanan bölümünde, Çin Mutfağı temalı dokunulmazlık oyunu oynadılar. Kırmızı takım, kaptanlar düellosunda kazandığı avantaj ile yemekleri yapmaya Mavi takımdan beş dakika önce başladı. Yedi çeşit yemeğin yapıldığı gecede kazanan takımı, şeflerin tadımı sonrasında oybirliği ile açıklandı.

MASTERCHEF'TE DOKUNULMAZLIĞI HANGİ TAKIM KAZANDI?

MasterChef 2020'de takımların dokunulmazlık oyunu mücadelesi büyük heyecanla takip edildi. Kırmızı takım 45 dakika, Mavi takım 40 dakika sürede yedi yemeği yaptıktan sonra şeflerin tadımına sundu. Tadım sırasında ilginç bir olay ekrana yansıdı. Her iki takımın yaptığı Çin Pilavı, şefler tarafından beğenilmedi. Mehmet şef "Şu ana kadar yapılmış en kötü yemek" derken Danilo şef, ilk defa bir yemeği yiyemediğini belirtti. Bu yüzden pilav değerlendirme dışı kaldı. Kalan altı yemek arasından Kırmızı takım dört yemekte ön plana çıktı. Böylece 4-2 skorla rakibini geçen Kırmızı takım, MasterChef'te dokunulmazlığı kazanan takım oldu.

Kaybeden Mavi takım bireysel dokunulmazlık için yarışacak ve mavi takımdan 2 yarışmacı eleme potasına gidecek.

BİREYSEL DOKUNULMAZLIK OYUNUNU KİM KAZANDI?

Mavi takımda bireysel dokunulmazlığı kazanan isim Gülşah oldu. Gülşah eleme potasına gidecek isim olarak Emir'i söyledi.

MasterChef 25 Ağustos dokunulmazlık oyununu kim kazandı? Neler yaşandı?

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