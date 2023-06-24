Meral Akşener en büyük pişmanlığını açıkladı! Hesap soracağız!

İYİ Parti bugün 3. Olağan Büyük Kongresi'ni düzenliyor. Kurultayda Meral Akşener tek aday olurken, parti yönetiminde önemli değişiklikler bekleniyor. Kurultay'da konuşan Akşener'in sözleri ise siyaset gündemini uzun süre meşgul edecek türden.

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Meral Akşener en büyük pişmanlığını açıkladı! Hesap soracağız!

Meral Akşener, İYİ Parti kurultayında konuştu. Gündeminde seçim stratejisi ve CHP ile ittifak vardı.

Meral Akşener'in açıklamalarından öne çıkanlar şu şekilde:

"Biz bu partiyi kurmak için CHP'den 15 vekil istedik ya hayatımın en büyük pişmanlığıdır."

"Kılıçdaroğlu'na randevu aldım, gittik. İki parti yerel seçimlere gitmeyi teklif ettik ve başarı çıktı. Beni en çok üzen, İstanbul'un seçimini biz değil HDP kazandırdı. Bilmem nerenin seçimini biz değil HDP kazandırdı. Biz hariç herkes kazanmayı sağladı ama biz hariç."

Meral Akşener en büyük pişmanlığını açıkladı! Hesap soracağız!

"Bugün hesaplaşıyoruz, bugün hesap veriyoruz ve hesap soracağım. Bu partide şımarıklık bitmiştir. Saygısızlık bitmiştir. Herkes haddini bilecek."

6'LI MASADAN AYRILDI

"Anlıyorum, eşitlemeye çalışıyorsunuz, korktunuz dengeliyorsunuz. Aynı İstanbul’un kazanılmasının sebebi HDP’dir dediğiniz gibi, iyi bundan sonra size hayatta başarılar diliyorum! Birinci önceliğimiz partimize aidiyettir. Bunu hissetmeyenler, kapı orada.

Bizim medyamız yoktur. Muhalif medya bizim değildir, mensupları bizim değildir, youtuber konumu olan hiç kimse bizimle beraber, birimle insaflı değildir.

Önemli olan reytingdir, bizim üzerimizden reytingler artmaktadır. Bize hakaret etmenin, yanlış yapmanın yaptırımı yoktur. Biz yapayalnız, sadece milletiyle el sıkışmış, milletinin yanında yöresinde hiçbir gücün bulunmadığı tek siyasi organizasyonuz. Onun için, bizim pergelimizin ucunun konduğu yer Anadolu’dur. Sadece milletimizdir."

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