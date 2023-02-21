Mshari Sanyoor kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Mshari Sanyoor Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Mshari Sanyoor adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Mshari Sanyoor Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Mshari Sanyoor 5 Aralık 2001 tarihinde doğmuştur. 1,81 m boyundadır. Suudi Arabistan uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Mshari Sanyoor Kaleci mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Mshari Sanyoor, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Al-Raed U23 futbol takımında oynamaktadır. Al-Raed U23 takımına - tarihinde katılmıştır. Mshari Sanyoor'nin Al-Raed U23 ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Mshari Sanyoor Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Mshari Sanyoor isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 25 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 25 Bin € kadar çıkmıştır.

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Mshari Sanyoor Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Mshari Sanyoor Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Mshari Sanyoor şuan Al-Raed U23 takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

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