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Nevşehir Acıgöl Nüfusu 2020 - 2021 | Acıgöl İlçesinin  Yüzölçümü kaçtır?

2020 - 2021 Nevşehir Acıgöl nüfusu ve nüfus özellikleri Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından açıklandı. Böylece 2021 Nevşehir Acıgöl nüfusu kaç oldu? sorusu cevaplanmış oldu. TÜİK verilerine göre Nevşehir Acıgöl nüfusu 6 bin 42 olduğu açıklandı. Haberimizde Nevşehir Acıgöl yüzölçümü kaçtır? soruna da yanıt bulabilirisiniz.

Nevşehir Acıgöl Nüfusu 2020 - 2021 | Acıgöl İlçesinin  Yüzölçümü kaçtır?

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi (ADNKS) sonuçlarını ve Nevşehir Acıgöl Nüfus verilerini Şubat 2021 yılında açıkladı. TÜİK her yıl bir önceki yılın verileri açıklandığını lütfen unutmayınız. Yani özetle 2021 Nevşehir Acıgöl nüfus verileri 2022 yılının şubat ayında açıklanacaktır.

2020 Nevşehir Acıgöl nüfusu kaç oldu?

Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TUİK) açıkladığı rakamlara göre Acıgöl ilçesinin bağlı bulunduğu Nevşehir ilinde 304 bin 962 kişi yaşamaktadır. Nevşehir ili 5485 (km²) yüzölçümüne sahiptir ve bu yüzölçümünün 437 (km²) si Acıgöl ilçesine aittir.

Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TUİK) açıkladığı rakamlara göre Nevşehir Acıgöl nüfusu 6 bin 42 kişidir.

Nevşehir Acıgöl Nüfusu 2020 - 2021 | Acıgöl İlçesinin  Yüzölçümü kaçtır?

Nevşehir Toplam Nüfusu Kaçtır?

304 bin 962 kişidir.

Acıgöl İlçe Nüfusu Kaçtır?

6 bin 42 kişidir.

Acıgöl Belde Köy Nüfusu Kaçtır?

13 bin 320 kişidir.

Nevşehir Acıgöl Yıllık Nüfus Artış Hızı

Yüzde 0 olarak gerçekleşmiştir.

Nevşehir Acıgöl Nüfusu 2020 - 2021 | Acıgöl İlçesinin  Yüzölçümü kaçtır?

Acıgöl İlçesinin Boylamı ve Enlemi Kaçtır?

Boylam : 34,509304 Enlem : 34,509304

Acıgöl İlçesinin Telefon Alan kodu nedir?

Nevşehir iline bağlı bulunan Acıgöl ilçesinin telefon alan kodu 0 384 şeklinde başlamaktadır.

Acıgöl ilçesinin bağlı olduğu Nevşehir İlinin Plaka kodu Kaçtır?

Türkiye’nin her ilinin kendisine ait plaka kodu bulunmaktadır. Bu plaka kodları o aracın o ilde kayıtlı olduğunu göstermektedir. Bu kapsamda Acıgöl ilçesinin bağlı olduğu il olan Nevşehir ilinin plaka kodu 50 olarak belirlenmiştir.

Kaynak: Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi (ADNKS) sonuçları, 2020

 

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