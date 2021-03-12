Nevşehir Derinkuyu Nüfusu 2020 - 2021 | Derinkuyu İlçesinin  Yüzölçümü kaçtır?

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi (ADNKS) sonuçlarını ve Nevşehir Derinkuyu Nüfus verilerini Şubat 2021 yılında açıkladı. TÜİK her yıl bir önceki yılın verileri açıklandığını lütfen unutmayınız. Yani özetle 2021 Nevşehir Derinkuyu nüfus verileri 2022 yılının şubat ayında açıklanacaktır.

2020 Nevşehir Derinkuyu nüfusu kaç oldu?

Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TUİK) açıkladığı rakamlara göre Derinkuyu ilçesinin bağlı bulunduğu Nevşehir ilinde 304 bin 962 kişi yaşamaktadır. Nevşehir ili 5485 (km²) yüzölçümüne sahiptir ve bu yüzölçümünün 371 (km²) si Derinkuyu ilçesine aittir.

Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TUİK) açıkladığı rakamlara göre Nevşehir Derinkuyu nüfusu 10 bin 974 kişidir.

Nevşehir Toplam Nüfusu Kaçtır?

304 bin 962 kişidir.

Derinkuyu İlçe Nüfusu Kaçtır?

10 bin 974 kişidir.

Derinkuyu Belde Köy Nüfusu Kaçtır?

9 bin 964 kişidir.

Nevşehir Derinkuyu Yıllık Nüfus Artış Hızı

Yüzde 7,8 olarak gerçekleşmiştir.

Derinkuyu İlçesinin Boylamı ve Enlemi Kaçtır?

Boylam : 28,222227 Enlem : 28,222227

Derinkuyu İlçesinin Telefon Alan kodu nedir?

Nevşehir iline bağlı bulunan Derinkuyu ilçesinin telefon alan kodu 0 384 şeklinde başlamaktadır.

Derinkuyu ilçesinin bağlı olduğu Nevşehir İlinin Plaka kodu Kaçtır?

Türkiye’nin her ilinin kendisine ait plaka kodu bulunmaktadır. Bu plaka kodları o aracın o ilde kayıtlı olduğunu göstermektedir. Bu kapsamda Derinkuyu ilçesinin bağlı olduğu il olan Nevşehir ilinin plaka kodu 50 olarak belirlenmiştir.

Kaynak: Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi (ADNKS) sonuçları, 2020