Nevşehir Kozaklı Nüfusu 2020 - 2021 | Kozaklı İlçesinin  Yüzölçümü kaçtır?

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi (ADNKS) sonuçlarını ve Nevşehir Kozaklı Nüfus verilerini Şubat 2021 yılında açıkladı. TÜİK her yıl bir önceki yılın verileri açıklandığını lütfen unutmayınız. Yani özetle 2021 Nevşehir Kozaklı nüfus verileri 2022 yılının şubat ayında açıklanacaktır.

2020 Nevşehir Kozaklı nüfusu kaç oldu?

Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TUİK) açıkladığı rakamlara göre Kozaklı ilçesinin bağlı bulunduğu Nevşehir ilinde 304 bin 962 kişi yaşamaktadır. Nevşehir ili 5485 (km²) yüzölçümüne sahiptir ve bu yüzölçümünün 807 (km²) si Kozaklı ilçesine aittir.

Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TUİK) açıkladığı rakamlara göre Nevşehir Kozaklı nüfusu 7 bin 582 kişidir.

Nevşehir Toplam Nüfusu Kaçtır?

304 bin 962 kişidir.

Kozaklı İlçe Nüfusu Kaçtır?

7 bin 582 kişidir.

Kozaklı Belde Köy Nüfusu Kaçtır?

5 bin 611 kişidir.

Nevşehir Kozaklı Yıllık Nüfus Artış Hızı

Yüzde -14 olarak gerçekleşmiştir.

Kozaklı İlçesinin Boylamı ve Enlemi Kaçtır?

Boylam : 28,324783 Enlem : 28,324783

Kozaklı İlçesinin Telefon Alan kodu nedir?

Nevşehir iline bağlı bulunan Kozaklı ilçesinin telefon alan kodu 0 384 şeklinde başlamaktadır.

Kozaklı ilçesinin bağlı olduğu Nevşehir İlinin Plaka kodu Kaçtır?

Türkiye’nin her ilinin kendisine ait plaka kodu bulunmaktadır. Bu plaka kodları o aracın o ilde kayıtlı olduğunu göstermektedir. Bu kapsamda Kozaklı ilçesinin bağlı olduğu il olan Nevşehir ilinin plaka kodu 50 olarak belirlenmiştir.

Kaynak: Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi (ADNKS) sonuçları, 2020