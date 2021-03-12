Nevşehir Gülşehir Nüfusu 2020 - 2021 | Gülşehir İlçesinin  Yüzölçümü kaçtır?

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi (ADNKS) sonuçlarını ve Nevşehir Gülşehir Nüfus verilerini Şubat 2021 yılında açıkladı. TÜİK her yıl bir önceki yılın verileri açıklandığını lütfen unutmayınız. Yani özetle 2021 Nevşehir Gülşehir nüfus verileri 2022 yılının şubat ayında açıklanacaktır.

2020 Nevşehir Gülşehir nüfusu kaç oldu?

Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TUİK) açıkladığı rakamlara göre Gülşehir ilçesinin bağlı bulunduğu Nevşehir ilinde 304 bin 962 kişi yaşamaktadır. Nevşehir ili 5485 (km²) yüzölçümüne sahiptir ve bu yüzölçümünün 845 (km²) si Gülşehir ilçesine aittir.

Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TUİK) açıkladığı rakamlara göre Nevşehir Gülşehir nüfusu 12 bin 226 kişidir.

Nevşehir Toplam Nüfusu Kaçtır?

304 bin 962 kişidir.

Gülşehir İlçe Nüfusu Kaçtır?

12 bin 226 kişidir.

Gülşehir Belde Köy Nüfusu Kaçtır?

9 bin 389 kişidir.

Nevşehir Gülşehir Yıllık Nüfus Artış Hızı

Yüzde 6,8 olarak gerçekleşmiştir.

Gülşehir İlçesinin Boylamı ve Enlemi Kaçtır?

Boylam : 34,618973 Enlem : 34,618973

Gülşehir İlçesinin Telefon Alan kodu nedir?

Nevşehir iline bağlı bulunan Gülşehir ilçesinin telefon alan kodu 0 384 şeklinde başlamaktadır.

Gülşehir ilçesinin bağlı olduğu Nevşehir İlinin Plaka kodu Kaçtır?

Türkiye’nin her ilinin kendisine ait plaka kodu bulunmaktadır. Bu plaka kodları o aracın o ilde kayıtlı olduğunu göstermektedir. Bu kapsamda Gülşehir ilçesinin bağlı olduğu il olan Nevşehir ilinin plaka kodu 50 olarak belirlenmiştir.

Kaynak: Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi (ADNKS) sonuçları, 2020