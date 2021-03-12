Nevşehir Hacıbektaş Nüfusu 2020 - 2021 | Hacıbektaş İlçesinin  Yüzölçümü kaçtır?

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi (ADNKS) sonuçlarını ve Nevşehir Hacıbektaş Nüfus verilerini Şubat 2021 yılında açıkladı. TÜİK her yıl bir önceki yılın verileri açıklandığını lütfen unutmayınız. Yani özetle 2021 Nevşehir Hacıbektaş nüfus verileri 2022 yılının şubat ayında açıklanacaktır.

2020 Nevşehir Hacıbektaş nüfusu kaç oldu?

Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TUİK) açıkladığı rakamlara göre Hacıbektaş ilçesinin bağlı bulunduğu Nevşehir ilinde 304 bin 962 kişi yaşamaktadır. Nevşehir ili 5485 (km²) yüzölçümüne sahiptir ve bu yüzölçümünün 671 (km²) si Hacıbektaş ilçesine aittir.

Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TUİK) açıkladığı rakamlara göre Nevşehir Hacıbektaş nüfusu 5 bin 106 kişidir.

Nevşehir Toplam Nüfusu Kaçtır?

304 bin 962 kişidir.

Hacıbektaş İlçe Nüfusu Kaçtır?

5 bin 106 kişidir.

Hacıbektaş Belde Köy Nüfusu Kaçtır?

5 bin 852 kişidir.

Nevşehir Hacıbektaş Yıllık Nüfus Artış Hızı

Yüzde -30,9 olarak gerçekleşmiştir.

Hacıbektaş İlçesinin Boylamı ve Enlemi Kaçtır?

Boylam : 34,561737 Enlem : 34,561737

Hacıbektaş İlçesinin Telefon Alan kodu nedir?

Nevşehir iline bağlı bulunan Hacıbektaş ilçesinin telefon alan kodu 0 384 şeklinde başlamaktadır.

Hacıbektaş ilçesinin bağlı olduğu Nevşehir İlinin Plaka kodu Kaçtır?

Türkiye’nin her ilinin kendisine ait plaka kodu bulunmaktadır. Bu plaka kodları o aracın o ilde kayıtlı olduğunu göstermektedir. Bu kapsamda Hacıbektaş ilçesinin bağlı olduğu il olan Nevşehir ilinin plaka kodu 50 olarak belirlenmiştir.

Kaynak: Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi (ADNKS) sonuçları, 2020