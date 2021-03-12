Nevşehir Avanos Nüfusu 2020 - 2021 | Avanos İlçesinin  Yüzölçümü kaçtır?

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi (ADNKS) sonuçlarını ve Nevşehir Avanos Nüfus verilerini Şubat 2021 yılında açıkladı. TÜİK her yıl bir önceki yılın verileri açıklandığını lütfen unutmayınız. Yani özetle 2021 Nevşehir Avanos nüfus verileri 2022 yılının şubat ayında açıklanacaktır.

2020 Nevşehir Avanos nüfusu kaç oldu?

Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TUİK) açıkladığı rakamlara göre Avanos ilçesinin bağlı bulunduğu Nevşehir ilinde 304 bin 962 kişi yaşamaktadır. Nevşehir ili 5485 (km²) yüzölçümüne sahiptir ve bu yüzölçümünün 909 (km²) si Avanos ilçesine aittir.

Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TUİK) açıkladığı rakamlara göre Nevşehir Avanos nüfusu 14 bin 361 kişidir.

Nevşehir Toplam Nüfusu Kaçtır?

304 bin 962 kişidir.

Avanos İlçe Nüfusu Kaçtır?

14 bin 361 kişidir.

Avanos Belde Köy Nüfusu Kaçtır?

18 bin 571 kişidir.

Nevşehir Avanos Yıllık Nüfus Artış Hızı

Yüzde 5,8 olarak gerçekleşmiştir.

Avanos İlçesinin Boylamı ve Enlemi Kaçtır?

Boylam : 34,848106 Enlem : 34,848106

Avanos İlçesinin Telefon Alan kodu nedir?

Nevşehir iline bağlı bulunan Avanos ilçesinin telefon alan kodu 0 384 şeklinde başlamaktadır.

Avanos ilçesinin bağlı olduğu Nevşehir İlinin Plaka kodu Kaçtır?

Türkiye’nin her ilinin kendisine ait plaka kodu bulunmaktadır. Bu plaka kodları o aracın o ilde kayıtlı olduğunu göstermektedir. Bu kapsamda Avanos ilçesinin bağlı olduğu il olan Nevşehir ilinin plaka kodu 50 olarak belirlenmiştir.

Kaynak: Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi (ADNKS) sonuçları, 2020