Nevşehir Ürgüp Nüfusu 2020 - 2021 | Ürgüp İlçesinin  Yüzölçümü kaçtır?

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi (ADNKS) sonuçlarını ve Nevşehir Ürgüp Nüfus verilerini Şubat 2021 yılında açıkladı. TÜİK her yıl bir önceki yılın verileri açıklandığını lütfen unutmayınız. Yani özetle 2021 Nevşehir Ürgüp nüfus verileri 2022 yılının şubat ayında açıklanacaktır.

2020 Nevşehir Ürgüp nüfusu kaç oldu?

Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TUİK) açıkladığı rakamlara göre Ürgüp ilçesinin bağlı bulunduğu Nevşehir ilinde 304 bin 962 kişi yaşamaktadır. Nevşehir ili 5485 (km²) yüzölçümüne sahiptir ve bu yüzölçümünün 769 (km²) si Ürgüp ilçesine aittir.

Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TUİK) açıkladığı rakamlara göre Nevşehir Ürgüp nüfusu 23 bin 237 kişidir.

Nevşehir Toplam Nüfusu Kaçtır?

304 bin 962 kişidir.

Ürgüp İlçe Nüfusu Kaçtır?

23 bin 237 kişidir.

Ürgüp Belde Köy Nüfusu Kaçtır?

12 bin 460 kişidir.

Nevşehir Ürgüp Yıllık Nüfus Artış Hızı

Yüzde -3,5 olarak gerçekleşmiştir.

Ürgüp İlçesinin Boylamı ve Enlemi Kaçtır?

Boylam : 34,913132 Enlem : 34,913132

Ürgüp İlçesinin Telefon Alan kodu nedir?

Nevşehir iline bağlı bulunan Ürgüp ilçesinin telefon alan kodu 0 384 şeklinde başlamaktadır.

Ürgüp ilçesinin bağlı olduğu Nevşehir İlinin Plaka kodu Kaçtır?

Türkiye’nin her ilinin kendisine ait plaka kodu bulunmaktadır. Bu plaka kodları o aracın o ilde kayıtlı olduğunu göstermektedir. Bu kapsamda Ürgüp ilçesinin bağlı olduğu il olan Nevşehir ilinin plaka kodu 50 olarak belirlenmiştir.

Kaynak: Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi (ADNKS) sonuçları, 2020