Öğretim Üyesi Dr. Bekir Yüksel Hoş'a tutuklama! Sosyal medyada yaptığı paylaşımın bedeli ağır oldu!

Trakya Üniversitesi Öğretim Üyesi Dr. Bekir Yüksel Hoş, sosyal medya hesabından "Adam sanki elite model look seçmeleri yapar gibi seçip seçip esir almış. İsrail'in en taş hatunlarını esir almak nedir be kardeşim? İsrailli gençler n'apsın...

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Öğretim Üyesi Dr. Bekir Yüksel Hoş'a tutuklama! Sosyal medyada yaptığı paylaşımın bedeli ağır oldu!

Trakya Üniversitesi Öğretim Üyesi Dr. Bekir Yüksel Hoş, sosyal medya hesabından "Adam sanki elite model look seçmeleri yapar gibi seçip seçip esir almış. İsrail'in en taş hatunlarını esir almak nedir be kardeşim? İsrailli gençler n'apsın şimdi? Taş mı yesin?" paylaşımı sebebiyle tutuklandı.

Trakya Üniversitesi Öğretim Üyesi Dr. Bekir Yüksel Hoş, geçtiğimiz günlerde sosyal medya hesabından Filistin'de Hamas'ın esir aldığı iddia edilen İsrailli kadınlarla ilgili çirkin bir paylaşımda bulundu. Hoş paylaşımında, "Adam sanki elite model look seçmeleri yapar gibi seçip seçip esir almış. İsrail'in en taş hatunlarını esir almak nedir be kardeşim? İsrailli gençler n'apsın şimdi? Taş mı yesin?" ifadelerine yer vermişti.

Öğretim Üyesi Dr. Bekir Yüksel Hoş'a tutuklama! Sosyal medyada yaptığı paylaşımın bedeli ağır oldu!

Paylaşım üzerine Hoş, "halkı kin ve düşmanlığa alenen tahrik etme", "halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma" suçlamalarıyla tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Öğretim Üyesi Dr. Bekir Yüksel Hoş'a tutuklama! Sosyal medyada yaptığı paylaşımın bedeli ağır oldu!

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KAYNAK: İhlas Haber Ajansı (İHA)

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