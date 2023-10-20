PKK Finansörleri yakalandı! Erzincan’da PKK’ya finans sağlayan 7 kişi tutuklandı

Erzincan İl Jandarma Komutanlığınca PKK/KCK terör örgütünün finans kaynaklarını deşifre etmek maksadıyla yapılan çalışmalar neticesinde; PKK/KCK silahlı terör örgütüne finans sağlayan 9 şüpheliye yönelik Erzincan merkezli iki ilde eşzamanlı "Terörizmin Finansmanı Operasyonu" gerçekleştirildi.

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PKK Finansörleri yakalandı! Erzincan’da PKK’ya finans sağlayan 7 kişi tutuklandı

Erzincan İl Jandarma Komutanlığınca PKK/KCK terör örgütünün finans kaynaklarını deşifre etmek maksadıyla yapılan çalışmalarda 7 kişi tutuklandı.

Erzincan İl Jandarma Komutanlığınca PKK/KCK terör örgütünün finans kaynaklarını deşifre etmek maksadıyla yapılan çalışmalar neticesinde; PKK/KCK silahlı terör örgütüne finans sağlayan 9 şüpheliye yönelik Erzincan merkezli iki ilde eşzamanlı "Terörizmin Finansmanı Operasyonu" gerçekleştirildi.

PKK Finansörleri yakalandı! Erzincan’da PKK’ya finans sağlayan 7 kişi tutuklandı

Gerçekleştirilen operasyonlarda yakalanarak gözaltına alınan 7 şüpheli, sevk edildikleri adli makamlarca tutuklandı.

PKK Finansörleri yakalandı! Erzincan’da PKK’ya finans sağlayan 7 kişi tutuklandı

Yurtdışında olduğu belirlenen 2 şüpheli hakkında da yakalama kararı çıkartıldı.

PKK Finansörleri yakalandı! Erzincan’da PKK’ya finans sağlayan 7 kişi tutuklandı

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KAYNAK: İhlas Haber Ajansı (İHA)

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