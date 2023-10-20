18 yaşındaki genç, kendisini "havaya ateş etmemesi" için uyaran adamı vurdu!

Aksaray'da havaya tabanca ile ateş eden 18 yaşındaki genç, kendisini "havaya ateş etmemesi" için uyaran 45 yaşındaki adamı bacağından vurdu. Bacağından yaralanan kişi de kendisini tabancayla vuran genci bıçaklayarak yaraladı.

UYARDIĞI GENÇ TARAFINDAN VURULDU

Olay, Bedir Muhtar Mahallesi 3402 Sokakta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, A.Ç. (18) isimli şahıs mahalle arasında ruhsatsız tabanca ile müstakil evinin önünde havaya ateş etti. Silah seslerini duyarak dışarıya çıkan komşusu F.K. (45) duruma müdahale ederek şahsı havaya ateş etmemesi konusunda uyardı. Uyarılara aldırış etmeyen A.Ç. havaya ateş etmeye devam edince F.K. durumu hemen 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. Polis ekipleri olay yerine gelen kadar şahsı uyarmaya devam eden F.K. ile A.Ç. arasında tartışma çıktı. Tartışmanın ardından A.Ç., ruhsatsız tabancasıyla F.K.'nın ayaklarına ateş açtı. Ayağından vurulan F.K. can havliyle belinde taşıdığı bıçağı çıkartarak A.Ç.'yi bacağından bıçakladı. Olay yerine gelen polis ekipleri çevrede güvenlik önlemleri alırken, yaralı bıçakla bacağından yaralanan A.Ç. ambulansla Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi Acil Servisine kaldırıldı. Silahla yaralanan F.K. ise olay yerinde bulunan aracıyla olay yerinden kaçarak kayıplara karıştı. Olay Yeri İnceleme ekipleri olay yerinde geniş çaplı inceleme çalışması yaptı.

Olayı anlatan F.K.'nın annesi Hatice G. (74), "Adam buraya durdu, silah attı. Ondan sonra benim büyük oğlan da "atma" dedi. "Milletin içinde atma" dedi. Ondan sonra o da "atarım ben" dedi. Ondan sonra bizim küçük oğlan çıktı. Bu arada silahı sıktı bacağına değdi. Bindiği arabadan indi ve oda ona bıçak atmış. Benim oğlum ayağından vuruldu. 10-15 kere sıktı. Kolu komşu aciz kaldık sıkmasından" dedi.

Bacağından silahla yaralandıktan sonra olay yerinden ayrılan şüphelinin yakalanması için polis çalışma başlattı.

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