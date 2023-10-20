Başkan Dr. Şadi Yazıcı: “Öğretmenlerimiz toplumun mimarıdır"

2023-2024 eğitim-öğretim döneminde Tuzla’ya atanan 200 öğretmen, ‘Öğretmenler hoş geldiniz’ programı ile Tuzla Belediyesi ev sahipliğinde bir araya geldi.

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Başkan Dr. Şadi Yazıcı: “Öğretmenlerimiz toplumun mimarıdır"

Tuzla’ya atanan 200 öğretmene ‘Hoş Geldiniz’ programı

2023-2024 eğitim-öğretim döneminde Tuzla’ya atanan 200 öğretmen, ‘Öğretmenler hoş geldiniz’ programı ile Tuzla Belediyesi ev sahipliğinde bir araya geldi. Tuzla’yı tanıtmak ve öğretmenleri buluşturmak maksadıyla programı düzenlediklerini söyleyen Tuzla Belediye Başkanı Dr. Şadi Yazıcı, “Öğretmenlerimiz toplumun mimarıdır, eğitim de bir toplumun olmazsa olmazıdır. 2009’da ortaya koyduğumuz ‘Deniz deyince, eğitim deyince Tuzla akla gelir’ vizyonumuza öğretmenlerimizle birlikte devam edeceğiz” dedi.

Başkan Dr. Şadi Yazıcı: “Öğretmenlerimiz toplumun mimarıdır"

Tuzla Kaymakamlığı koordinasyonunda Tuzla Belediyesi ve Tuzla İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü iş birliğinde Tuzla’ya yeni atanan öğretmenler, Ayyıldız Sosyal Tesisleri’nde düzenlenen programda bir araya geldi. Programa Tuzla Kaymakamı Ümit Hüseyin Güney, Tuzla Belediye Başkanı Dr. Şadi Yazıcı, Tuzla İlçe Eğitim Müdürü Metin Çangır, şube müdürleri ve çok sayıda öğretmen katıldı. Program kapsamında Tuzla’ya atanan öğretmenlere Başkan Yazıcı tarafından Tuzla Kart hediye edildi.

“AYNI AMACA HİZMET EDEN NEFERLERİZ”

Tuzla Kaymakamı Ümit Hüseyin Güney açılış konuşmasında “En hakiki mürşit olan ilme sağlıklı şekilde ulaşmamıza vasıta olacak nesillerimizin yetişmesi ancak öğretmenlerimiz sayesinde gerçekleşir. O öğretmenlerimiz kendilerini bulundukları topluma ait hisseder, yabancılık çekmez ve kendilerine verilen değeri kalben yaşarlarsa motivasyonları da o derece artacaktır. Bugün ikram edilen yemeğin maddi bir değeri var ama bu değerin çok ötesinde eğitim camiası olarak devlet çatısı altında aynı amaca hizmet eden neferler olarak motivasyonumuzu muhakkak artıracaktır” dedi.

“BİZİM İÇİN KIYMETLİ OLAN ÖĞRETMENLERİMİZ, TUZLAMIZA HOŞ GELDİ”

Tuzla Belediye Başkanı Dr. Şadi Yazıcı, “Çocuklarımız, bizim için çok kıymetli varlıklardır. Çocuklarımızı emanet ettiğimiz öğretmenler de en kıymetlilerimizdir. Bugün, meslek hayatına ilk defa başlayan ya da Tuzla’ya ilk defa bu görevi icra edecek öğretmenlerimizi ağırladık. Kendilerine Tuzlamıza hizmet edecekleri ve çocuklarımızı eğiteceği için çok teşekkür ediyoruz. Bu klasik oldu artık. Öğretmenlerimiz toplumun mimarıdır, eğitim de bir toplumun olmazsa olmazıdır. Bu bakımdan bizim için kıymetli olan öğretmenlerimiz Tuzlamıza hoş geldi. 2009’da ortaya koyduğumuz ‘Deniz deyince ve eğitim deyin Tuzla akla gelir’ vizyonumuza birlikte devam edeceğiz” şeklinde konuştu.

Başkan Dr. Şadi Yazıcı: “Öğretmenlerimiz toplumun mimarıdır"

“YAKLAŞIK 220 TANE ARKADAŞIMIZ BU SENE TUZLA’DA ÖĞRETMENLİĞE BAŞLADI”

Tuzla İlçe Eğitim Müdürü Metin Çangır ise “Bu sene yaklaşık 220 tane arkadaşımız Tuzla’da öğretmenliğe başladı. Vizontele filminde ‘memleket neresi’ diye bir soru soruluyor. Soruya ‘memleket sevdiğin yerdir ama sevmesen dahi yine de sevmek zorunda olduğunuz yerdir’ şeklinde cevap veriliyor. Sizler ise burayı seveceksiniz çünkü kaymakamımız, belediye başkanımız okul müdürlerimiz bizlere yöneticiliğin yanında birer arkadaş, abi gibi destek oluyor” ifadelerini kullandı.

“TUZLA’NIN ÇALIŞTIĞIM EN GÜZEL YER OLDUĞUNU SÖYLEYEBİLİRİM”

Mimar Sinan İlkokulu’na atanan 21 senelik öğretmen Erdinç Tırmık “Çayırova’da 15 sene, Kars’ta 5 sene öğretmenlik yaptım, şimdi de Tuzla’ya gelmek nasip oldu. Kaymakamımız, belediye başkanımız ve ilçe milli eğitim müdürlüğümüzün yemeğine teşrif ettiğimiz için çok mutlu olduk. Toplumun temel taşlarını oluşturan, toplum için çok önemli olan ve değer verilmesi gereken bir mesleğe sahibiz. Onun için bu tip organizasyonların olması bizi motive ediyor. Tuzla’nın çalıştığım en güzel yerlerden biri olduğu hatta en güzel yer olduğunu söyleyebilirim” dedi.

Başkan Dr. Şadi Yazıcı: “Öğretmenlerimiz toplumun mimarıdır"

“TUZLA’DA SAMİMİYET, İÇTENLİK, YARDIMLAŞMA VAR”

Mimar Sinan İlkokulu Müdür Yardımcısı olarak görevine başlayan Şafak Akkoyunlu da “Daha önce Esenler, Çekmeköy, Üsküdar gibi ilçelerde görev yaptım. 25’inci hizmet yılımı da Tuzla’da geçiriyorum. Tuzla Belediyesi’nin kaymakamlığının ve ilçe milli eğitim müdürlüğünün ortaklaşa yaptığı bu organizasyondan oldukça memnuniyet duyduk. Tuzla’da samimiyet, içtenlik, yardımlaşma var. Güven empoze edilmesi çok kolay oluyor. İnsanlar daha anlaşılır ve empati ile yaklaşıyor. Özellikle de toplu taşıma da bu çok fark ediliyor” ifadelerini kullandı.

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