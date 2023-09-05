Osmanlıdan kalma pazar, 700 yıldır her salı günü bereket duasıyla açılıyor

Bursa'nın Orhaneli ilçesinde 700 yıldır kurulan Beyce Pazarı'nda köylüler kendi ürettikleri ürünleri aracısız tüketici ile buluşturuyor. Beyce Pazarı her salı günü bereket duasıyla açılıyor.

Bursa'nın Orhaneli ilçesinde 700 yıldır her salı Beyce Pazarı kuruluyor. Şarkıcı, besteci, söz yazarı Zeki Müren'in "Beyce Pazarı" şarkısına konu olan tarihi pazarda köylüler kendi ürettikleri ürünleri satıyor. Biber, domates, fasulye, kavun, karpuz ve çeşitli meyveler başta olmak üzere doğal ürünlerin satıldığı pazar ilçe merkezinin tamrtasında yer alıyor. Pazarın kurulduğu her salı "Bereket Duası" ve çay başta olmak üzere ikramlarla satışlar başlıyor.

Orhaneli Belediye Başkanı Ali Aykurt, " Beyce Pazarı, türküleri konu olan 700 yıllık bir pazardır. Osmanlı buraya geldiğinden bugünü her hafta Salı günleri devam eden gelenektir. Beyce Pazarı'na köylülerimiz gelip ürünlerini sattığı, buradan bölünen dört dağ ilçesinin ortak buluşma noktasıdır. Özellikle Keles, Harmancık, Büyükorhan ve ilçemiz Orhaneli köylerinden insanlarımız geliyor. Ahbap ve sadıçlık geleneğinin devam ettirildiği ve buluşma noktası olarak belirlenen bir yerdir. Beyce Pazarı'nın bereketi köylülerimizin doğal ürünlerini üretip burada her salı gelip satıyorlar. Bursalı hemşerilerimizi buraya doğal ürün almaya bekliyorum" dedi.

Haberin Devamı

Pazarda ürün satan köylülerde uzun yıllardır bu pazara geldiklerini ve tarlalarında doğal olarak ürettikleri ürünleri satmaktan mutlu olduklarını dile getiriyor.

Tahıl Koridoruna şartlı evet! 5 Eylül Salı gazete manşetleri

5 Eylül Salı hava durumu nasıl olacak? Meteoroloji İstanbul ve 10 il için uyarılarda bulundu!

Piyasalarda son durum ne? 4 Eylül güncel Dolar, Euro, Gram Çeyrek altın ne kadar?

Yer altında eylem yaptılar! Maden işçileri açlık grevi başlattı

Diyarbakır’da polis memurunu öldüren zanlı cezasız kalmadı!

Gurbetçinin şüpheli ölümü! Boş binanın bahçesinde cesedi bulundu!

Anne Sütünün Faydaları Arasına Bir Yenisi Daha Eklendi! İşte Karşınızda Mucizeler ile Dolu Beyaz Cevher!

Jandarmadan Siber operasyon! 283 internet sitesine erişim engellendi!

Erdoğan-Putin zirvesi sonrası flaş açıklamalar! Rusya Tahıl Koridoru anlaşmasına dönme şartını açıkladı

Zabıta Haftası’nda karanfil dağıttılar

Sahibi 4 milyon para istiyor! Türkiye'nin konuştuğu meteor taşı Diyarbakır'da bulundu!

Akıma kapılan elektrikçinin feci sonu!

BİM Market'ten dev kampanya! Fiyatları dip yaptı, 12 Eylül'e kadar geçerli olacak yeni ürün listesini yayınladı

Putin, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ı kapıda karşıladı: iki liderin görüşmeleri devam ediyor

PKK’dan kaçan terörist, hudut karakoluna teslim oldu!

İstanbul Başıbüyük'de, orman yangını alarmı!

HKP Genel Başkanı elini kana buladı!

Canan Karatay Kritik Açıklamayı Yaptı: “Uyurken Bile Kilo Verdiriyor!” Vücuttaki Yağlara Son Verin