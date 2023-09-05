Osmanlıdan kalma pazar, 700 yıldır her salı günü bereket duasıyla açılıyor

Bursa'nın Orhaneli ilçesinde 700 yıldır her salı Beyce Pazarı kuruluyor. Şarkıcı, besteci, söz yazarı Zeki Müren'in "Beyce Pazarı" şarkısına konu olan tarihi pazarda köylüler kendi ürettikleri ürünleri satıyor.

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Osmanlıdan kalma pazar, 700 yıldır her salı günü bereket duasıyla açılıyor

Bursa'nın Orhaneli ilçesinde 700 yıldır kurulan Beyce Pazarı'nda köylüler kendi ürettikleri ürünleri aracısız tüketici ile buluşturuyor. Beyce Pazarı her salı günü bereket duasıyla açılıyor.

Bursa'nın Orhaneli ilçesinde 700 yıldır her salı Beyce Pazarı kuruluyor. Şarkıcı, besteci, söz yazarı Zeki Müren'in "Beyce Pazarı" şarkısına konu olan tarihi pazarda köylüler kendi ürettikleri ürünleri satıyor. Biber, domates, fasulye, kavun, karpuz ve çeşitli meyveler başta olmak üzere doğal ürünlerin satıldığı pazar ilçe merkezinin tamrtasında yer alıyor. Pazarın kurulduğu her salı "Bereket Duası" ve çay başta olmak üzere ikramlarla satışlar başlıyor.

Osmanlıdan kalma pazar, 700 yıldır her salı günü bereket duasıyla açılıyorOrhaneli Belediye Başkanı Ali Aykurt, " Beyce Pazarı, türküleri konu olan 700 yıllık bir pazardır. Osmanlı buraya geldiğinden bugünü her hafta Salı günleri devam eden gelenektir. Beyce Pazarı'na köylülerimiz gelip ürünlerini sattığı, buradan bölünen dört dağ ilçesinin ortak buluşma noktasıdır. Özellikle Keles, Harmancık, Büyükorhan ve ilçemiz Orhaneli köylerinden insanlarımız geliyor. Ahbap ve sadıçlık geleneğinin devam ettirildiği ve buluşma noktası olarak belirlenen bir yerdir. Beyce Pazarı'nın bereketi köylülerimizin doğal ürünlerini üretip burada her salı gelip satıyorlar. Bursalı hemşerilerimizi buraya doğal ürün almaya bekliyorum" dedi.

Osmanlıdan kalma pazar, 700 yıldır her salı günü bereket duasıyla açılıyor

Pazarda ürün satan köylülerde uzun yıllardır bu pazara geldiklerini ve tarlalarında doğal olarak ürettikleri ürünleri satmaktan mutlu olduklarını dile getiriyor.

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KAYNAK: İHA

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