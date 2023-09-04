Diyarbakır’da polis memurunu öldüren zanlı cezasız kalmadı!

Diyarbakır'ın Hani ilçesindeki silahlı kavgada polis memurunun öldürülmesiyle ilgili gözaltına alınan zanlı tutuklandı.

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Diyarbakır’da polis memurunu öldüren zanlı cezasız kalmadı!

Diyarbakır'ın Hani ilçesindeki silahlı kavgada polis memurunun öldürülmesiyle ilgili gözaltına alınan zanlı tutuklandı.

Elazığ İl Emniyet Müdürlüğünde görevli polis memuru Mehmet Veysi Eğin'in silahlı kavgada öldürülmesine ilişkin Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma çerçevesinde yakalanan K.D. (16) jandarmadaki işlemlerin ardından adliyeye sevk edildi. Şüpheli, çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince "kasten öldürmek" suçundan tutuklandı.

Diyarbakır’da polis memurunu öldüren zanlı cezasız kalmadı!

Elazığ İl Emniyet Müdürlüğünde görevli polis memuru Eğin, izinli geldiği memleketi Hani ilçesinin Kuyular Mahallesi'nde komşusu K.D. ile tartışmıştı. Çıkan kavgada K.D. uzun namlulu tüfekle Eğin'e ateş etmişti. Ağır yaralanan Eğin, kaldırıldığı Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesinde yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamamıştı.

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KAYNAK: İHA

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