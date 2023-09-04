Zabıta Haftası’nda karanfil dağıttılar

Sakarya Büyükşehir Belediyesi zabıta ekipleri 1-7 Eylül Zabıta Haftası münasebetiyle şehir merkezinde vatandaşlara ve esnafa karanfil dağıtımı gerçekleştirdi.

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Zabıta Haftası’nda karanfil dağıttılar

Sakarya Büyükşehir Belediyesi zabıta ekipleri 1-7 Eylül Zabıta Haftası münasebetiyle şehir merkezinde vatandaşlara ve esnafa karanfil dağıtımı gerçekleştirdi.

Sakarya Büyükşehir Belediyesi Zabıta Daire Başkanlığı 1-7 Eylül Zabıta Haftası münasebetiyle Çark Caddesi ve Uzunçarşı'da vatandaşlara ve esnaflara karanfil dağıttı.

Zabıta Haftası’nda karanfil dağıttılar

Zabıta teşkilatının 197. kuruluş yılı olan haftada, vatandaşların huzuru, güvenliği için çalışan zabıta ekiplerini vatandaşlar da kutlayarak tebrik etti.

Zabıta Haftası’nda karanfil dağıttılar

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KAYNAK: İHA

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