PAÜ Tıp Fakültesi İdrar kaçırmada dünyada ilk olacak tedavi yöntemi geliştirdi

Bir çok yeni çalışmaya imza atan Pamukkale Üniversitesi Tıp Fakültesi, idrar kaçırma hastalığında da kullanılabilecek yeni bir tedavi yöntemi geliştirdi.

YAYINLAMA
Google News
PAÜ Tıp Fakültesi İdrar kaçırmada dünyada ilk olacak tedavi yöntemi geliştirdi

Bir çok yeni çalışmaya imza atan Pamukkale Üniversitesi Tıp Fakültesi, idrar kaçırma hastalığında da kullanılabilecek yeni bir tedavi yöntemi geliştirdi.

Yaptığı çalışmalarla isminden sıkça söz ettiren ve sağlıkta önde gelen hastanelerden olan Pamukkale Üniversitesi Tıp Fakültesi, idrar kaçırma hastalığında yeni bir tedavi yöntemi geliştirdi. Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon (FTR) AD: Öğretim Üyesi Prof. Dr. Necmettin Yıldız tarafından geliştirilen bu yöntemde, idrar kaçıran kadın hastalara ayak tabanından elektrik verilerek sinir uyarımı etkisi gösteriyor.

PAÜ Tıp Fakültesi İdrar kaçırmada dünyada ilk olacak tedavi yöntemi geliştirdi

GELİŞTİRİLEN BU İNOVATİF YÖNTEM ULUSLARARASI DERGİDE YAYIMLANDI

Dünyada ilk kez uygulanan bu tedavi hakkında açıklamalarda bulunan Prof. Dr. Yıldız, medial plantar sinir uyarımı yönteminin ayrıntıları tanımlanarak; yetişememe tipinde idrar kaçırması olan kadınlarda etkinliği gösterildiğini ve bu inovatif çalışmanın sonuçları 2023 Temmuz ayında önemli bir uluslararası dergide (Investigative and Clinical Urology) yayımlandını belirtti. Yöntemin, 30'ar dakikalık seanslar şeklinde haftada 2 gün toplam 12 seans uygulandığında etkinlik sağladığını dile getiren Yıldız, idrar kaçırma tedavisinde kullanılmakta olan diğer yöntemlere alternatif olabilecek bir yöntem geliştirmiş olmaktan çok mutlu ve gururlu olduklarını ifade etti. Ayrıca Yıldız, yöntemin henüz yeni tanımlanmış olması nedeniyle farklı idrar kaçırma tiplerinde ya da başka benzer durumların tedavisinde de kullanılmaya aday olabileceğini dile getirdi.

PAÜ Tıp Fakültesi İdrar kaçırmada dünyada ilk olacak tedavi yöntemi geliştirdi

Manş Denizini geçerek adını tarihe yazdırdı! Türk bayrağını gururla dalgalandırdı!Manş Denizini geçerek adını tarihe yazdırdı! Türk bayrağını gururla dalgalandırdı!

Adıyaman'da feci kaza! Ambulans traktörle kafa kafaya çarpıştıAdıyaman'da feci kaza! Ambulans traktörle kafa kafaya çarpıştı

Necip Fazıl Kısakürek ölüm yıldönümünde anma programı düzenlendiNecip Fazıl Kısakürek ölüm yıldönümünde anma programı düzenlendi

Datça’da Jandarma operasyonu! Kaçak alkol üretimine el koyulduDatça’da Jandarma operasyonu! Kaçak alkol üretimine el koyuldu

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan emekli aylıklarına zam açıklaması! Körfez ziyareti sonrası soruları yanıtladı!Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan emekli aylıklarına zam açıklaması! Körfez ziyareti sonrası soruları yanıtladı!

Erdoğan'dan dış politika mesajı! 'Yol haritamız, düşmanı azaltmak dostu çoğaltmak'Erdoğan'dan dış politika mesajı! 'Yol haritamız, düşmanı azaltmak dostu çoğaltmak'

İki ilimizde daha heyecanlandıran petrol haberi : Sondaj çalışmaları başlıyorİki ilimizde daha heyecanlandıran petrol haberi : Sondaj çalışmaları başlıyor

Klima kullananlar dikkat, O hastalığa davetiye çıkarıyor! Uzmanlar resmen uyardı.Klima kullananlar dikkat, O hastalığa davetiye çıkarıyor! Uzmanlar resmen uyardı.

Survivor Hikmet vatandaşa sopayla saldırdı! Öldüresiye dövdü!Survivor Hikmet vatandaşa sopayla saldırdı! Öldüresiye dövdü!

Dijital pazara giren Taşköprü sarımsağı, Türkiye’nin her yerine gönderiliyorDijital pazara giren Taşköprü sarımsağı, Türkiye’nin her yerine gönderiliyor

KAYNAK: İHA

0
0
0
0
0
0
0
👍
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KATMAK İÇİN TIKLAYIN
Uzun zaman sonra aynı karede! Abdullah Gül ve Erdoğan bir araya geldi!
Uzun zaman sonra aynı karede! Abdullah Gül ve Erdoğan bir araya geldi!
Manş Denizini geçerek adını tarihe yazdırdı! Türk bayrağını gururla dalgalandırdı!
Manş Denizini geçerek adını tarihe yazdırdı! Türk bayrağını gururla dalgalandırdı!
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan emekli aylıklarına zam açıklaması! Körfez ziyareti sonrası soruları yanıtladı!
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan emekli aylıklarına zam açıklaması! Körfez ziyareti sonrası soruları yanıtladı!
Erdoğan'dan dış politika mesajı! 'Yol haritamız, düşmanı azaltmak dostu çoğaltmak'
Erdoğan'dan dış politika mesajı! 'Yol haritamız, düşmanı azaltmak dostu çoğaltmak'
Son Haberler
Türk Dil Kurumu (TDK) değişen kelimeler hangileri? TDK 18 Türkçe kelimenin yazımını değiştirdi! İşte yeni kelimeler ve yazılışları…
Türk Dil Kurumu (TDK) değişen kelimeler hangileri? TDK 18 Türkçe kelimenin yazımını değiştirdi! İşte yeni kelimeler ve yazılışları…
CHP'deki gizemli 'katılımcı'dan çok sert tehdit: Ekrem ve ihanet çetesi sizi uyarıyoruz! Akıllı olun
CHP'deki gizemli 'katılımcı'dan çok sert tehdit: Ekrem ve ihanet çetesi sizi uyarıyoruz! Akıllı olun
İneğin selfie merakı sosyal medyada viral oldu! Koşa koşa selfie çekilmeye geldi!
İneğin selfie merakı sosyal medyada viral oldu! Koşa koşa selfie çekilmeye geldi!
PAÜ Tıp Fakültesi İdrar kaçırmada dünyada ilk olacak tedavi yöntemi geliştirdi
PAÜ Tıp Fakültesi İdrar kaçırmada dünyada ilk olacak tedavi yöntemi geliştirdi
Klima kullananlar dikkat, O hastalığa davetiye çıkarıyor! Uzmanlar resmen uyardı.
Klima kullananlar dikkat, O hastalığa davetiye çıkarıyor! Uzmanlar resmen uyardı.
Terör inleri yok edilmeye devam ediliyor! 3 terörist etkisiz hale getirildi!
Terör inleri yok edilmeye devam ediliyor! 3 terörist etkisiz hale getirildi!
Çok Okunanlar
İki ilimizde daha heyecanlandıran petrol haberi : Sondaj çalışmaları başlıyor
İki ilimizde daha heyecanlandıran petrol haberi : Sondaj çalışmaları başlıyor
İneğin selfie merakı sosyal medyada viral oldu! Koşa koşa selfie çekilmeye geldi!
İneğin selfie merakı sosyal medyada viral oldu! Koşa koşa selfie çekilmeye geldi!
Survivor Hikmet vatandaşa sopayla saldırdı! Öldüresiye dövdü!
Survivor Hikmet vatandaşa sopayla saldırdı! Öldüresiye dövdü!
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan emekli aylıklarına zam açıklaması! Körfez ziyareti sonrası soruları yanıtladı!
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan emekli aylıklarına zam açıklaması! Körfez ziyareti sonrası soruları yanıtladı!
Babasının kendisini dolandırıldığını iddia etmişti! CZN Burak'ın babasında şok edecek sözler "Annesinin genlerini almış!"
Babasının kendisini dolandırıldığını iddia etmişti! CZN Burak'ın babasında şok edecek sözler "Annesinin genlerini almış!"
Filistin ve İsrail Başkanları Türkiye'ye geliyor! İletişim Başkanlığı duyurdu!
Filistin ve İsrail Başkanları Türkiye'ye geliyor! İletişim Başkanlığı duyurdu!
Yorumlananlar
Emekliler için yeni zam talebi, Taban aylığına ek ilave 8 bin 77 TL ilave istendi
Emekliler için yeni zam talebi, Taban aylığına ek ilave 8 bin 77 TL ilave istendi