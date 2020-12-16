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Ramo 25. bölüm fragmanı yayınlandı | Ramo'nun Yavuz avı başlıyor!

Herkes tarafından ilgiyle izlenen Ramo 25. bölüm fragmanı yayınlandı. Fragmanda Fidan'ın ölmesinden sorumlu olan Yavuz'u arayan Ramo, herkesi Yavuz'un peşine yollamıştır. Çilingir'in Ramo'ya nasıl yardımı dokunacağı da meraka konusu olmaktadır.

SHOW TV ekranlarının sevilen dizisi Ramo 25. bölüm fragmanı yayınlandı. Herkesin merakla araştırdığı yeni bölüm fragmanı ve daha fazlasını haberimizde bulabilirsiniz.

RAMO DİZİSİNİN KONUSU

Ramo dizisi hazırlıkları devam ederken dizinin ismi duyulunca ilk merak edilen şey konusu oluyor elbette. Ramo dizisinin konusu nedir? Ramo dizisi konusu henüz açıklanmadı. Oyuncular netleşmeye başlayınca konuda sosyal medya da paylaşılacaktır. Şimdilik tahminimiz üzerine Ramo dizisi başrol oyuncusu Ramazan karakterinin etrafında şekillenecek? Ramo karakteri nasıl biri olacak? Kabadayı mı, mahallenin sevilen iyi yürekli insanı mı?

Ramo 25. bölüm fragmanı yayınlandı | Ramo'nun Yavuz avı başlıyor!

RAMO DİZİSİ OYUNCULARI

Murat Yıldırım (Ramo)

Esra Bilgiç – (Sibel)

Olgun Şimşek – (Cihangir)

İlker Aksum – (Hasan)

Yiğit Özşener – (Yavuz)

İdil Fırat – (Fidan)

Devrim Özkan – (Nehir)

Mustafa Yıldıran – (Doğu)

Pelin Körmükçü – (Ahsen)

Efsane Odağ – (Afet)

Sacide Taşaner - (Sebahat)

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16 Aralık 2020 Çarşamba 09:55
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