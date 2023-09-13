Reeskont kredisi nedir, kimler faydalanabilir?

Reeskont kredisi, ihracatçılara ve döviz kazandırıcı hizmet ve faaliyetlerde bulunan firmalara Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) kaynağından kullandırılan uygun maliyetli, ihracat taahhütlü kredi işlemleridir.
Kredilerin vadesinde geri ödemesi döviz üzerinden gerçekleştiği için, Merkez Bankasının döviz rezervlerine katkı sağlanmaktadır.
REESKONT KREDİSİNDEN KİMLER FAYDALANABİLİR?
Reeskont kredilerinden ihracatçılar, ihracata yönelik mal üreten imalatçı şirketler, yurtdışı müteahhitler, uluslararası fuarcılık yapan şirketler, döviz kazandırıcı hizmet ve faaliyet icra eden şirketler faydalanabilir.
Reeskont kredileri, 360 güne kadar vadelendirilebilinirken; para birimine göre kaynak maliyeti Euribor veya USD Libor olarak belirlenmiştir.
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KAYNAK: Bölge Gündem Haber