RTÜK İzleme raporlarını karara bağladı! Bu kanallara ceza var!

Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK); Power TV, N1 TÜRK ve S Sport kanallarına yaptırım uyguladı.

RTÜK haftalık olağan toplantısını gerçekleştirdi. Kurul, gündemindeki izleme raporlarını karara bağladı. UEFA Avrupa Konferans Ligi 3. Ön Eleme Turu aşamasında oynanan NK Maribor-Fenerbahçe futbol karşılaşmasında ruhsatsız ve yasa dışı bahis sitelerinin reklamlarını tespit eden RTÜK, yasak tanıtımların sanal reklam teknikleri ile stadyum reklam panolarına yerleştirilmesini yasa ihlali olarak değerlendirdi. Yayıncı kanala üst sınırdan idari para cezası ve katalogdan çıkarma müeyyidesi uygulandı.

NR 1 TÜRK'E MÜSTECENLİK CEZASI

RTÜK, NR 1 TÜRK'ün DJ SET programı hakkında hazırlanan raporu ele aldı. RTÜK üyeleri, programda yer alan dans kliplerinde yer alan müstehcen içeriklerin çocuk ve gençlerin ekran başında olabileceği korumalı saat aralığında yayınlandığını tespit etti. RTÜK, yasa ihlali yapan yayıncı kuruluşa üst sınırdan idari para cezası yaptırımı uyguladı.

POWER TV'DEKİ SİGARA GÖRÜNTÜLERİ UZMANLARIN RADARINA GİRDİ

Power TV'deki "Power Hits" isimli programda yayınlanan bir müzik video klibinde açık sigara görüntüleri yer aldığı, sigara görüntülerini gizlemeye yönelik buzlama tekniği vb. herhangi bir uygulama kullanılmadığını belirleyen üst kurul, yayıncılık ilkesi ihlali yapan televizyon hakkında üst sınırdan idari para cezası verdi.

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