Sefirin Kızı 24. bölüm fragmanı yayınlandı | Melek yaşayacak mı?

Herkes tarafından ilgiyle izlenen Sefirin Kızı 24. bölüm fragmanı yayınlandı. Yayınlanan yeni bölüm fragmanında kalbi duran Melek ambulansla kaldırıldığı hastanede yaşam savaşı verirken Sancar da camiye giderek "Kızım yaşarsa uçup gitmelerine eyvallah diyeceğim. Onlara bir yaşam şansı ver" şeklinde dua ediyor.