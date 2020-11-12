Sefirin Kızı 28. bölüm fragmanı yayınlandı | Sancar, diri diri mezara gömülüyor!
STAR TV ekranlarının sevilen dizisi Sefirin Kızı 28. bölüm fragmanı yayınlandı. Herkesin ilgiyle beklediği yeni bölüm fragmanı ve daha fazlasını haberimizde bulabilirsiniz.
SEFİRİN KIZI KONUSU NE?
Sefirin Kızı'nın başrolünde yer alan Engin Akyürek yörenin sözü geçen varlıklı adamı Sancar Efeoğlu'nu, Neslihan Atagül Doğulu ise Sefirin kızı Nare'yi canlandıracak. Öte yandan Sefirin Kızı'nın çekimleri 25 Ekim'de Muğla'nın Bodrum ilçesinde başladı. Dizinin yurt dışı çekimleri ise Montenegro'da yapıldı. Star TV'nin yeni dizisi Sefirin Kızı, Kasım ayında yayınlanmaya başlayacak.
SEFİRİN KIZI OYUNCULARI
Engin Akyürek: Sancar
Neslihan Atagül: Nare
Erdal Küçükkömürcü: Güven Çelebi (Sefir)
Gonca Cilsaun: Halisefe
Tülin Yazkan: Menekşe
Erhan Alpay: Akın
Uraz Kaygılaroğlu: Gediz
Ömrüm Nur Çamçakallı: Nare’nin küçüklüğü
İlayda Ildır
Hivda Zizan Alp: Elvan
Doğukan Polat: Yahya
Sami Aksu
Edip Tepeli
Esra Kızıldoğan: Müge
Cansu Gültekin
Nilüfer Kıçarslan
Kaan Sevi
Hakan Ummak
Cemre Öktem: Zehra
Yağmur Başkurt
Beren Gençalp: Melek
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