Sefirin Kızı 28. bölüm fragmanı yayınlandı | Sancar, diri diri mezara gömülüyor!

Herkes tarafından ilgiyle izlenen Sefirin Kızı 28. bölüm fragmanı yayınlandı. Yayınlanan yeni bölüm fragmanında Sancar'ın üzerine Gediz'in toprak atması ve Sancar Efe'nin mezar taşının gösterilmesi görenlerin aklına Sancar ölecek mi? sorusunu getirdi.