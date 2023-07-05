Şifa bölgesi Kütahya Ilıca’da ’Meşe fırını lezzetleri’ hizmeti

Kütahya'nın Termal bölgesi Ilıca'da "Meşe fırını lezzetleri" hizmetlerinin başladığı bildirildi.

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Kütahya'nın Termal bölgesi Ilıca'da "Meşe fırını lezzetleri" hizmetlerinin başladığı bildirildi.

Ilıca, Gaziantepli 35 yıllık pide ustası Yılmaz Gümbürdek'in meşe odununda pişirdiği kaşarlı, peynirli ve kuşbaşılı pideler yeni damak tadı arayanların yeni adresi oldu.

"PİDE ÇEŞİTLERİYLE HALKIN HİZMETİNDEYİZ"

Gümbürdek, yaptığı açıklamada, "Ilıca şifa bölgesini olmasının yanı sıra yeni bir lezzet duradığıda oldu. Pide çeşitleriyle halkın hizmetindeyiz" dedi.

Otel Müdür Yardımcısı Adnan Toplamaoğlu, "Otelimiz bünyesinde meşe fırını lezzetleri başlamıştır. Başta pide çeşitleri olmak üzere bir çok damak tadı halkımızın hizmetine sunuldu. Bilindiği gibi meşe fırının lezzeti bir başka oluyor. Halkımızı doğa ile iç içe olan Ilıca'ya bekliyoruz" diye konuştu.

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