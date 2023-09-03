Şişede durduğu gibi durmadı! Beraber alkol aldığı arkadaşını 3. kattan aşağıya attı

Bursa'da bir kişi, beraber alkol aldığı arkadaşını 3. kattan aşağıya attı. daha önce vatandaşların haber vermesi ile olay yerine gelen itfaiyenin açtığı yatağa düşen genç yaralanarak hastaneye kaldırıldı.

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Bursa'nın İnegöl ilçesi Orhaniye Mahallesinde meydana gelen olayda Uğur B., beraber alkol alıp kavga ettiği arkadaşını 3. katın penceresinden aşağıya attı. İtfaiyenin açtığı hava yatağının üzerine düşen genç yaralandı.

ŞİŞEDE DURDUĞU GİBİ DURMADI

Olay, saat 22.00 sıralarında Orhaniye Mahallesi Mehter sokakta bulunan apartmanın 3'ncü katında meydana geldi. Fatih A.(27), arkadaşı Uğur B.'nin (30) evine gitti. Birlikte alkol alan 2 genç arasında tartışma çıktı. Tartışma kavgaya dönüştü.

İTFAİYE DAHA ÖNCE ÖNLEM ALMIŞTI

Olayı gören vatandaşlar durumu polise bildirdi. Olay yerine 112, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri, apartmanın önüne hava yastığı açtılar. Kavga sırasında Uğur B. Arkadaşı Fatih A.'yı pencereden iterek aşağıya attı. Hava yastığının üzerine kontrolsüz şekilde düşen Fatih A. Yaralandı. Yaralı olay yerine sevk edilen Ambulansla İnegöl Devlet Hastanesine kaldırıldı. Yaralının iyi olduğu öğrenildi.

Şüpheli Uğur B. Polis ekiplerince etkisiz hale getirilerek gözaltına alındı.

Polis olayla ilgili soruşturma başlattı.

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KAYNAK: İHA

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