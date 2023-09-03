Şişede durduğu gibi durmadı! Beraber alkol aldığı arkadaşını 3. kattan aşağıya attı

Bursa'nın İnegöl ilçesi Orhaniye Mahallesinde meydana gelen olayda Uğur B., beraber alkol alıp kavga ettiği arkadaşını 3. katın penceresinden aşağıya attı. İtfaiyenin açtığı hava yatağının üzerine düşen genç yaralandı.
ŞİŞEDE DURDUĞU GİBİ DURMADI
Olay, saat 22.00 sıralarında Orhaniye Mahallesi Mehter sokakta bulunan apartmanın 3'ncü katında meydana geldi. Fatih A.(27), arkadaşı Uğur B.'nin (30) evine gitti. Birlikte alkol alan 2 genç arasında tartışma çıktı. Tartışma kavgaya dönüştü.
İTFAİYE DAHA ÖNCE ÖNLEM ALMIŞTI
Olayı gören vatandaşlar durumu polise bildirdi. Olay yerine 112, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri, apartmanın önüne hava yastığı açtılar. Kavga sırasında Uğur B. Arkadaşı Fatih A.'yı pencereden iterek aşağıya attı. Hava yastığının üzerine kontrolsüz şekilde düşen Fatih A. Yaralandı. Yaralı olay yerine sevk edilen Ambulansla İnegöl Devlet Hastanesine kaldırıldı. Yaralının iyi olduğu öğrenildi.
Şüpheli Uğur B. Polis ekiplerince etkisiz hale getirilerek gözaltına alındı.
Polis olayla ilgili soruşturma başlattı.
Başkan Erdoğan kırmızı çizgimiz diyerek açıkladı! ''Bir hayalimiz var'' 3 Eylül gazete manşetleri
Kendini savcı diye tanıttı, kızı ile tehtit etti 158 bin 100 lirasın dolandırdı
Meteoroloji'den çok kritik uyarı! Sel, su baskını, yıldırım dolu yağışlarına dikkat, 3 Eylül Pazar tüm ülkede hava durumu
Doları bekleyen büyük tehlike! ABD'li profesör açıkladı
Doğalgaz Fiyatlarında Şaşırtan Karar! Bu Haberi Kimse Beklemiyordu! Doğalgaz Fiyatları Eylül Ayında…
Sağlık bakanı açıkladı! 'Gri kod' uygulaması devreye giriyor! Asıl şimdi sağlıkçılara dokunanlar yandı!
Bursa Yıldırım'da hareketli gece! Husumetlisinin aracını böyle kundakladı!
Denizli'deki katliam gibi kazada Şoför'ün ilk ifadesi ortaya çıktı! İşte kahreden o detaylar
Kağıthane'de 'üvey kardeş' cinneti! Kardeşinin evini benzin döküp yaktı!
KAYNAK: İHA