Şişede durduğu gibi durmadı! Beraber alkol aldığı arkadaşını 3. kattan aşağıya attı Bursa'da bir kişi, beraber alkol aldığı arkadaşını 3. kattan aşağıya attı. daha önce vatandaşların haber vermesi ile olay yerine gelen itfaiyenin açtığı yatağa düşen genç yaralanarak hastaneye kaldırıldı.