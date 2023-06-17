Siyasetin "Baba" figürü Süleyman Demirel 8 yıl önce bugün hayatını kaybetti

Bugün, Türk siyaset tarihinde iz bırakan isimlerden biri olan 9. Cumhurbaşkanı Süleyman Demirel'in vefatının 8. yılı. 1924 yılında Isparta'nın Atabey ilçesine bağlı İslamköy'de doğan Demirel, hayatının çeşitli dönemlerinde ülkesine önemli hizmetlerde bulundu.

Süleyman Demirel, ilköğrenimini doğduğu köyde tamamladıktan sonra ortaokul ve lise eğitimini Isparta ve Afyonkarahisar'da aldı. 1949 yılında İstanbul Teknik Üniversitesi İnşaat Fakültesi'nden mezun olan Demirel, aynı yıl Elektrik İşleri Etüt İdaresi'nde göreve başladı.

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1948 yılında Nazmiye Demirel ile evlenen Süleyman Demirel, sulama ve elektrik konularında araştırmalar yapmak üzere ABD'ye gönderildi. Türkiye'ye döndükten sonra Seyhan Barajı inşaatında proje mühendisi olarak görev yaptı ve 1955 yılında Devlet Su İşleri (DSİ) Genel Müdürlüğü'ne atandı.

Başarılı çalışmalarıyla dikkat çeken Demirel, dönemin Başbakanı Adnan Menderes'in de dikkatini çekerek 1954 yılında DSİ Genel Müdürlüğü Barajlar Dairesi Başkanlığına getirildi. Ardından 1955 yılında DSİ Genel Müdürü olarak atanarak önemli projelere imza attı.

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Süleyman Demirel'in siyasi kariyeri 1962 yılında Adalet Partisi Genel İdare Kurulu üyeliğiyle başladı. 1964 yılında Adalet Partisi Genel Başkanı seçilmesinin ardından Başbakan Yardımcılığı ve Devlet Bakanlığı görevlerini üstlendi. Aynı dönemde Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne Isparta Milletvekili olarak girdi ve Türkiye'nin 12. Başbakanı oldu.

Süleyman Demirel, siyasi hayatı boyunca 5 kez daha hükümet kurarak Türk siyasetine damga vurdu. Ancak 12 Eylül 1980'deki askeri müdahale sonrasında görevden uzaklaştırıldı ve 7 yıl süren siyasi yasağın ardından 1987 yılında Doğru Yol Partisi Genel Başkanı olarak geri döndü.

1993 yılında Türkiye Büyük Millet Meclisi tarafından 9. Cumhurbaşkanı olarak seçilen Demirel, 2000 yılında görev süresini tamamladı. Süleyman Demirel, 6 kez hükümetten ayrılırken, 7 kez de hükümet kurmayı başarmıştır. Unutulmaz söylemleri ve siyasi duruşuyla Türk siyasetinde önemli bir yer edindi.

Süleyman Demirel'in siyasi yaşamı boyunca ülkesine ve millete hizmet etme çabasıyla tanındı. Onun liderliği ve vizyonu, Türkiye'nin kalkınması ve demokratikleşmesi için önemli bir rol oynadı.

Süleyman Demirel, 17 Haziran 2015 tarihinde Ankara'da hayata gözlerini yumdu. Ancak onun mirası, Türkiye'nin siyasi tarihinde ve kalplerde daima yaşamaya devam edecek. Demirel'in okuduğu kitaplar, fotoğrafları ve kullandığı eşyalar, doğduğu İslamköy'de açılan Süleyman Demirel Demokrasi ve Kalkınma Müzesi'nde bugün hala sergileniyor.

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