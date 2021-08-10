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  3. Son dakika | Bakan Pakdemirli güzel gelişmeyi duyurdu: Çanakkale Ezine'deki orman yangını kontrol altında

Son dakika | Bakan Pakdemirli güzel gelişmeyi duyurdu: Çanakkale Ezine'deki orman yangını kontrol altında

Son dakika... Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Çanakkale'nin Ezine ilçesinde başlayan orman yangının kontrol altına alındığını soğutma çalışmalarının sürdüğünü kaydetti.

Son dakika | Bakan Pakdemirli güzel gelişmeyi duyurdu: Çanakkale Ezine'deki orman yangını kontrol altında

Çanakkale'nin Ezine ilçesindeki ormanlık alanda sabah saatlerinde çıkan yangındaki son durum belli oldu. Sosyal medya hesabından paylaşımda bulunan Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, yangın kontrol altına alındığını soğutma çalışmalarının ise devam ettiğini belirtti.

Bakan Pakdemirli şu sözleri kullandı:

"Bugün sabah saatlerinde başlayan Çanakkale Ezine yangını kontrol altına alındı. Soğutma çalışmalarımız devam ediyor."

 

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Tayfun Altuntaş
Editör
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