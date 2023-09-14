SON DAKİKA: Bakan Tunç duyurdu! Sezgin Tanrıkulu hakkında soruşturma izni verildiğini açıkladı

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, yaptığı açıklamada, Türk silahlı kuvvetlerine hakarette bulunan CHP Diyarbakır milletvekili Sezgin Tanrıkulu hakkında soruşturma izni verildiğini duyurdu.

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SON DAKİKA: Bakan Tunç duyurdu! Sezgin Tanrıkulu hakkında soruşturma izni verildiğini açıkladı

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, gündemdeki konulara ilişkin açıklama yapıyor. Tunç'un açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:

SEZGİN TANRIKULU HAKKINDA SORUŞTURMA

Sezgin Tanrıkulu hakkında Savcılığa soruşturma izni verildi.

AP'NİN TÜRKİYE RAPORU

Türkiye'nin hak etmediği sözler. Birtakım marjinal grupların propagandasını ihtiva eden bir rapor olduğunu görüyoruz. Kabul etmemiz mümkün değil.

Türkiye'nin reform sürecini hiç dikkate almayarak, bilakis daha da geriye gittiğimizi ifade ederek çok yanlış, taraflı, objektiflikten uzak, herhangi bir temeli olmayan bir rapor söz konusu. Bu raporun bizce bir değeri yoktur. Bizim için önemli olan milletimizin huzuru, güvenliği, yaşam hakkı. Hukukun üstünlüğüne inanan, hukuk devletini daha da tahkim eden reformlara devam edeceğiz, onlar ne derse desin.

İSVEÇ'TE TÜRKİYE KARŞITI GÖSTERİLER

Avrupa'da bazı şehirlerde hem Kur'an-ı Kerim'e yönelik saldırılar hem de terör örgütü PKK'nın gösterilerine müsamaha gösterildiğini görüyoruz.

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