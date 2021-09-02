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  3. Son dakika | Barış Pınarı bölgesinde terör örgütüne büyük darbe: 9 PKK/YPG’li terörist öldürüldü

Son dakika | Barış Pınarı bölgesinde terör örgütüne büyük darbe: 9 PKK/YPG’li terörist öldürüldü

Son dakika... Milli Savunma Bakanlığı, Barış Pınarı bölgesine ateş açan teröristlere atış destek vasıtaları ile karşılık verildiğini, ilk belirlemelere göre en az 9 PKK/YPG’li teröristin etkisiz hale getirildiğini duyurdu.

Son dakika | Barış Pınarı bölgesinde terör örgütüne büyük darbe: 9 PKK/YPG’li terörist öldürüldü

Milli Savunma Bakanlığın Twitter hesabından yapılan bilgilendirmede, "Türk topçusundan PKK/YPG’ye tam isabet! Barış Pınarı bölgesine güneyden ateş açan teröristlere ateş destek vasıtalarımız ile etkili karşılık verildi. Ateş açan terör mevzileri tam isabetle vurularak ilk belirlemelere göre en az 9 PKK/YPG’li terörist etkisiz hâle getirildi." ifadelerine yer verildi. 
 

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Tayfun Altuntaş
Editör
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