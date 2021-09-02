Son dakika | Barış Pınarı bölgesinde terör örgütüne büyük darbe: 9 PKK/YPG’li terörist öldürüldü

Milli Savunma Bakanlığın Twitter hesabından yapılan bilgilendirmede, "Türk topçusundan PKK/YPG’ye tam isabet! Barış Pınarı bölgesine güneyden ateş açan teröristlere ateş destek vasıtalarımız ile etkili karşılık verildi. Ateş açan terör mevzileri tam isabetle vurularak ilk belirlemelere göre en az 9 PKK/YPG’li terörist etkisiz hâle getirildi." ifadelerine yer verildi.



Son dakika | Barış Pınarı Bölgesinde 4 terörist öldürüldü

Son dakika | Terör örgütüne TSK ve MİT'ten ortak darbe! 5 terörist öldürüldü

Son dakika | MSB duyurdu: Fırat Kalkanı ve Barış Pınarı Bölgesinde 9 terörist etkisiz hale getirildi

Son dakika! İçişleri Bakanlığı açıkladı! 3 terörist üyesi daha etkisiz hale getirildi!

SON DAKİKA! İçişleri Bakanlığı duyurdu: Turuncu listedeki Rodi Çevlik kod adlı terörist yakalandı!

Milli Savunma Bakanlığı duyurdu: 3 terörist etkisiz hale getirildi!

Son dakika | Terör örgütüne hava darbesi: 10 terörist etkisiz hale getirildi