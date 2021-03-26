SON DAKİKA! Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı hedef alan Charlie Hebdo hakkında iddianame!
Son dakika haberi... -Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a yönelik hakaret içerikli görseli nedeniyle Charlie Hebdo dergisi yöneticisi 4 kişi hakkında "Cumhurbaşkanına hakaret" suçundan iddianame düzenledi.
Son dakika haberi... -Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a yönelik hakaret içerikli görseli nedeniyle Charlie Hebdo dergisi yöneticisi 4 kişi hakkında "Cumhurbaşkanına hakaret" suçundan iddianame düzenledi.
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