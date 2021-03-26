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  3. SON DAKİKA! Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı hedef alan Charlie Hebdo hakkında iddianame!

SON DAKİKA! Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı hedef alan Charlie Hebdo hakkında iddianame!

Son dakika haberi... -Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a yönelik hakaret içerikli görseli nedeniyle Charlie Hebdo dergisi yöneticisi 4 kişi hakkında "Cumhurbaşkanına hakaret" suçundan iddianame düzenledi.

SON DAKİKA! Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı hedef alan Charlie Hebdo hakkında iddianame!

Son dakika haberi... -Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a yönelik hakaret içerikli görseli nedeniyle Charlie Hebdo dergisi yöneticisi 4 kişi hakkında "Cumhurbaşkanına hakaret" suçundan iddianame düzenledi.

Paris'teki Charlie Hebdo dergisi önünde bıçaklı saldırı: 4 yaralıParis'teki Charlie Hebdo dergisi önünde bıçaklı saldırı: 4 yaralı

Charlie Hebdo dergisi bu kez de Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı hedef aldı!Charlie Hebdo dergisi bu kez de Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı hedef aldı!

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Berna Akkaya
Gündem ve Teknoloji Editörü
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