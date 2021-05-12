Son dakika | Filistin Sağlık Bakanlığı acı haberi açıkladı: Şehit sayısı 43, yaralı sayısı 296

Son dakika...Mescid-i Aksa'da yaşanan gerilimin ardından tekrar şiddetlenen Filistin - İsrail çatışmalarında şehit ve yaralı sayısı artıyor.

Filistin Sağlık Bakanlığı, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarında şehit sayısının 43'e yaralı sayısının 296'ya yükseldiğini duyurdu.

Son gelişmelere göre abluka altındaki Gazze Şeridi'ne yönelik hava saldırılarını sürdüren İsrail, sivil yerleşim alanları, altyapı sistemleri ve emniyet birimlerine ait noktaları vurdu.

Gazze'deki İçişleri Bakanlığı Sözcüsü İyad el-Buzum, yaptığı yazılı açıklamada, İsrail'in Gazze içindeki karakollar ve emniyete ait noktaları hedef aldığını duyurdu.

SALDIRILAR, GAZZE VE HAN YUNUS'A YOĞUNLAŞTI

İçişleri Bakanlığı, İsrail saldırılarının Gazze ve Han Yunus kentlerinde yoğunlaştığını bildirdi.

Sabah saatlerinde devam eden İsrail saldırılarında, caddelerin ve altyapı sistemlerinin de hedefler arasında olduğu ifade edildi.

Gazze'deki Filistin Sağlık Bakanlığı Sözcüsü Eşref el-Kudra da yaptığı yazılı açıklamada, sivillerin evlerinin ve kalabalık yerleşim alanlarının kasıtlı olarak hedef alınmasının Gazze halkını paniğe sevk ettiğini belirtti.

İsrail savaş uçaklarının Gazze'nin farklı noktalarına düzenlediği saldırılarda yerleşim yerlerinin yanı sıra sokaklar ve ticari işletmeler de ağır hasar aldı.

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