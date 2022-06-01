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  3. Son dakika | Yargıtay'dan Kadir Şeker kararı! Yerel mahkemenin kararı bozuldu

Son dakika | Yargıtay'dan Kadir Şeker kararı! Yerel mahkemenin kararı bozuldu

Son dakika... Yargıtay, Kadir Şeker hakkında yerel mahkemenin verdiği 12.5 yıl hapis cezası kararını bozdu. Mahkeme, Kadir Şeker'in lehine olarak tahrik hükümlerinin azami derecede uygulanmasına hükmetti.

Son dakika | Yargıtay'dan Kadir Şeker kararı! Yerel mahkemenin kararı bozuldu

Son dakika...Konya'nın Selçuklu ilçesinde 5 Şubat günü yaşanan olayda Antalya'dan Konya'ya gelip yerleşen Ayşe Dırla ve Özgür Duran çifti arasında birlikte yaşadıkları evde tartışma çıktı. Ayşe Dırla evden çıkıp, Yeni İstanbul Caddesi Piri Reis Parkı'na geldi. Dırla'nın peşinden parka gelen Özgür Duran, iddiaya göre sevgilisiyle tartışmasını sürdürdü.

DÖVÜLDÜĞÜNÜ SANIP MÜDAHALE ETMEK İSTEDİ

O sırada parktan geçen Kadir Şeker de kadının dövüldüğünü sanıp olaya müdahale etmek istedi. Çıkan arbedede, Şeker'in elindeki bıçak, Duran'ın kalbine saplandı. Özgür Duran, hayatını kaybederken Kadir Şeker, gözaltına alındı. Adliyeye sevk edilen Şeker, çıkarıldığı mahkemece 'kasten adam öldürme' suçundan tutuklandı.

Son dakika | Yargıtay'dan Kadir Şeker kararı! Yerel mahkemenin kararı bozuldu

12.5 YIL HAPİS CEZASINA ÇARPTIRILMIŞTI

Daha sonra yargılanan Kadir Şeker'e mahkeme tarafından 'Kasten adam öldürme' suçundan önce müebbet hapis cezası verildi.  Ardından bu ceza, suçu haksız tahrik altında işlediği gerekçesiyle 15 yıla indirildi. Duruşmadaki iyi halini göz önünde bulunduran mahkeme, Şeker'e verilen cezayı 12,5 yıla indirmişti. 

Son dakika | Yargıtay'dan Kadir Şeker kararı! Yerel mahkemenin kararı bozuldu

YARGITAY'DAN DAVANIN SEYRİNİ DEĞİŞTİRECEK KARAR

Yargıtay, Kadir Şeker hakkında yerel mahkemenin verdiği 12.5 yıl hapis cezası  kararını bozdu. Mahkeme, tahrik hükümlerinin Kadir Şeker'in lehine olarak azami derecede uygulanmasına hükmetti.

Yerel mahkeme Kadir Şeker hakkında Yargıtay'ın verdiği karara uyarsa, Şeker tahliye edilebilir. 

 

Bölge Gündem Editör Ekibi
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