Suriye sınırında yakalandı! Türkiye'ye girmeye çalışan PKK'lı terörist ele geçirildi

Şanlıurfa'nın Suruç ilçesinde Suriye'den yurda girmeye çalışan terör örgütü PKK/PYD mensubu yakalandı.
Bir teröristin Suriye'den Türkiye'ye girme teşebbüsünde bulunacağına yönelik istihbarat üzerine sınır hattındaki önlemler artırıldı.
Ekipler, terör örgütü PKK/PYD üyesi olduğu tespit edilen bu kişiyi sınır hattında yakaladı.
Sağlık kontrolünden geçirilen terörist hakkında adli işlem başlatıldı.
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KAYNAK: AA