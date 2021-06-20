Dünyanın en zor yarışması Survivor'ın 20 Haziran Pazar günkü bölümünde dokunulmazlık oyunu oynandı. Peki Survivor dokunulmazlık oyununu kim kazandı? | Survivor eleme adayı kim oldu? 20 Haziran 2021 Pazar İşte ayrıntılar...

SURVİVOR DOKUNULMAZLIK OYUNUNU KİM KAZANDI? 20 HAZİRAN 2021 PAZAR

Survivor'ın 20 Haziran Pazar günkü bölümünde dokunulmazlık oyununun kazananı belli olduğunda haberimizde yer verilecektir...

SURVİVOR ELEME ADAYI KİM OLDU? 20 HAZİRAN 2021 PAZAR

Survivor’ın 19 Haziran Cumartesi günkü bölümünde dokunulmazlık oyunu, sıralama turu ile başladı. Zamana karşı oynanan bu turda en iyi süreyi yapan üç yarışmacı yarı finale kalacaktı.

İsmail, Poyraz, Aleyna yarı final turuna kalırken Berkay ile Ayşe ön eleme turunda karşı karşıya geldi. Bu turda Ayşe, Berkay'ı 3-0 yenerek yarı finale çıktı. Yarı finaldeki eşleşmeler İsmail - Ayşe, Aleyna - Poyraz şeklinde oldu.

Aleyna eleme adayı olarak Ayşe'nin ismini verdi.

Bu akşamki dokunulmazlık oyunu sonrası bir yarışmacı daha adaya eleme adayı olarak gösterilecek. Eleme adayı olan yarışmacı belli olduğunda eş zamanlı olarak haberimizde yer verilecektir...

SURVIVOR YARIŞMACILARI

SURVIVOR 2021 KIRMIZI TAKIM YARIŞMACILARI

BERKAY YUVAKURAN

Survivor Berkay, bir zamanlar Fenerbahçe, Galatasaray ve Milli Takım’da oynadığı futbolla Türk futbolunun en önemli isimlerinden biri olan Semih Yuvakuran’ın oğludur.

Berkay Yuvakuran hakkında detaylı bilgiye aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz...

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ALEYNA KALAYCIOĞLU

Aleyna Kalaycıoğlu, 1998 Bursa'da dünyaya geldi. Belli yaşına kadar Yalova’da yaşadı. Liseden sonra dil eğitimi alıp sınavlara hazırlanarak Amerika’da uçak mühendisliği bölümünde okumaya hak kazandı.

Aleyna Kalaycıoğlu'nun detaylı biyografisini aşağıdaki haberimizden okuyabilirsiniz.

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İSMAİL BALABAN (Baş pehlivan)

İsmail Balaban, 3 Eylül 1987 yılında Antalya' doğmuştur. İsmail Balaban, Türk pehlivandır. 652 ve 655. Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nde İsmail Balaban birinci gelerek iki kez başpehlivan unvanını kazandı. Kendisi gibi yağlı güreşçi olan Turan Balaban'ın ikizidir.

İsmail Balaban'ın detaylı biyografisine aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz...

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SURVİVOR 2021 MAVİ TAKIM YARIŞMACILARI

AYŞE YÜKSEL

Survivor 2021 gönüllüler takımı yarışmacıları arasında yer alan Ayşe Yüksel 23 Mayıs 2000 tarihinde Düzce’de dünyaya gözlerini açtı. Ardından memleketi Düzce'de eğitim hayatına başlayan Yüksel, spor yöneticiliği bölümünde halen eğitimine devam ediyor.

Ayşe Yüksel'in detaylı biyografisini aşağıdaki haberimizden okuyabilirsiniz.

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YİĞİT POYRAZ

Gönüllüler takımında yer alan Yiğit Poyraz, 26 Aralık 1994 tarihinde dünyaya geldi. Bodrum’da büyüyen Poyraz, 2009 yılında Robert Kolej’i yatılı olarak kazanarak İstanbul’a taşındı.

Yiğit Poyraz'ın detaylı biyografisini aşağıdaki haberimizden okuyabilirsiniz.

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