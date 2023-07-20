Tekirdağ’da ayçiçeği tarlalarını tırtıldan sonra çekirge bastı!

Tekirdağ'da geçen yıl yaşanan tırtıl istilasının ardından bu yıl da çekirge istilası yaşandı.

YAYINLAMA
Google News
Tekirdağ’da ayçiçeği tarlalarını tırtıldan sonra çekirge bastı!

Tekirdağ'da geçen yıl yaşanan tırtıl istilasının ardından bu yıl da çekirge istilası yaşandı. Ayçiçeği tarlalarında ortaya çıkan çekirgeler ürünlere zarar verirken, ilaçlama çalışması başlatılacak.

TARIM ARAZİLERİNE ZARAR VERDİLER

Tekirdağ'ın Muratlı ilçesine bağlı Hanoğlu Mahallesi'nde ayçiçeği tarlalarına doğru ilerleyen çekirge sürüleri, tarım arazilerine zarar vermeye başladı. Üreticilerin korkulu rüyası haline gelen çekirgeler, bir vatandaş tarafından cep telefonu kamerası ile kayıt altına alındı. Durumun bildirilmesi üzerine Tarım ve Orman Bakanlığı devreye girdi. Bakanlık tarafından gönderilen ilaçlarla çekirge istilasının yaşandığı bölgede ilaçlama çalışması yapılacak. Geçen yıl yine aynı tarihlerde Tekirdağ'da tırtıl istilası da yaşanmıştı.

Tekirdağ’da ayçiçeği tarlalarını tırtıldan sonra çekirge bastı!

"KENDİ İMKANLARIMIZLA ARAZİMİZİ İLAÇLAYACAĞIZ"

Konuyla ilgili açıklamada bulunan Mahalle Muhtarı Turgay Güngör, "Yaklaşık bir hafta, 10 gündür görünen bir haşere. Bir haftadan beri zarar yapmıyordu, yani ilk hafta ama bir iki günden bu yana uçmaya başladı ve zarar vermeye başladı. Ayçiçek tarlalarında 1-2 metre sınır boylarında, pancar tarlaları kısmına daha inmedi. Şu anda çok abartılacak bir zarar yok. Ama en kısa zamanda ilaçlama başlayacak. Bu akşam ilaçlama planlanıyor. İlk gördüğümüzde İlçe Tarım Müdürlüğüne bildirdik, ondan sonra İl Tarım Müdürlüğü ve bakanlık devreye girdi. Bakanlıktan geliyor zaten ilaçlar. Bu akşam köylü, traktör, ilaç makinaları ile kendi imkanlarımızla arazimizi ilaçlayacağız. Daha önce hiç böyle olmadı, ben şahit olmadım. Çok eski tarihlerde olduysa da haberim yok. Mera 2 bin 300 dekar, bunun etrafı ile birlikte 3 bin, 3 bin 500 dekar bir alanın ilaçlanması gerekiyor. Çünkü uçmaya başladıkları için yayılmaya başladılar" dedi.

Sıfır araç sıkıntısı varken, stok araçlar görenlerin dikkatini çektiSıfır araç sıkıntısı varken, stok araçlar görenlerin dikkatini çekti

Hindistan'da insanlık dışı olay! Çete üyeleri iki kadına toplu tecavüz görüntüleri yayınlandı!Hindistan'da insanlık dışı olay! Çete üyeleri iki kadına toplu tecavüz görüntüleri yayınlandı!

Kıbrıs Adası’nın en büyük havalimanı açıldı: Yolcu kapasitesi 10 milyona çıkacakKıbrıs Adası’nın en büyük havalimanı açıldı: Yolcu kapasitesi 10 milyona çıkacak

Son dakika... Merkez Bankası faiz kararını açıkladı! İşte yeni faiz oranlarıSon dakika... Merkez Bankası faiz kararını açıkladı! İşte yeni faiz oranları

Küçükçekmece’de kaza! İki araç hızını alamayıp kafa kafaya çarpıştı!Küçükçekmece’de kaza! İki araç hızını alamayıp kafa kafaya çarpıştı!

Trabzonspor kulübü katarlılara mı satılıyor, Melik Yiğitel açıkladıTrabzonspor kulübü katarlılara mı satılıyor, Melik Yiğitel açıkladı

Uzmanlar uyardı: Sıcak havalar kalbin ritmini etkiliyor!Uzmanlar uyardı: Sıcak havalar kalbin ritmini etkiliyor!

Ankaralılar kara kara düşünüyor! Ankara'da ekmeğe yüzde 40 zam onaylandı! 2 lira birden fırladı! Gözler İstanbul'daAnkaralılar kara kara düşünüyor! Ankara'da ekmeğe yüzde 40 zam onaylandı! 2 lira birden fırladı! Gözler İstanbul'da

Euro ve dolara dikkat! Dolar ve EURO düşer mi, yükselir mi? Lagarde uyarıda bulundu!Euro ve dolara dikkat! Dolar ve EURO düşer mi, yükselir mi? Lagarde uyarıda bulundu!

KAYNAK: İHA

0
0
0
0
0
0
0
👍
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KATMAK İÇİN TIKLAYIN
Türkiye birincisi: "Annemin atıldığı fakültede Türkiye birincisi olmak bana nasip oldu"
Türkiye birincisi: "Annemin atıldığı fakültede Türkiye birincisi olmak bana nasip oldu"
Aracın içine giren yılan korkuttu! Araç sahibi itfaiyeyi seferber etti
Aracın içine giren yılan korkuttu! Araç sahibi itfaiyeyi seferber etti
Sıfır araç sıkıntısı varken, stok araçlar görenlerin dikkatini çekti
Sıfır araç sıkıntısı varken, stok araçlar görenlerin dikkatini çekti
Kıbrıs Adası’nın en büyük havalimanı açıldı: Yolcu kapasitesi 10 milyona çıkacak
Kıbrıs Adası’nın en büyük havalimanı açıldı: Yolcu kapasitesi 10 milyona çıkacak
Son Haberler
ÖSYM Şifresi Unuttum, Şifre Nereden Alınır? ÖSYM Şifre Sıfırlama ve Şifre Alma İşlemi
ÖSYM Şifresi Unuttum, Şifre Nereden Alınır? ÖSYM Şifre Sıfırlama ve Şifre Alma İşlemi
18 yıl hapis cezası bulunan cinayet zanlısı yakalandı!
18 yıl hapis cezası bulunan cinayet zanlısı yakalandı!
Saklandıkları çiftliğe operasyon yapıldı, çalışma izni olmayan yabancı uyruklular yakalandı
Saklandıkları çiftliğe operasyon yapıldı, çalışma izni olmayan yabancı uyruklular yakalandı
Erken emeklilik bekleyenlere müjde! tarih belli oldu, Bağ-Kur’lu erkek ve kadınlar için yeni prim ve yaş şartı…
Erken emeklilik bekleyenlere müjde! tarih belli oldu, Bağ-Kur’lu erkek ve kadınlar için yeni prim ve yaş şartı…
Uzmanlar uyardı: Sıcak havalar kalbin ritmini etkiliyor!
Uzmanlar uyardı: Sıcak havalar kalbin ritmini etkiliyor!
PKK terör örgütünü, yurt dışından finanse eden örgüt üyesi Konya’da yakalandı!
PKK terör örgütünü, yurt dışından finanse eden örgüt üyesi Konya’da yakalandı!
Çok Okunanlar
20 Temmuz Perşembe Güncel altın fiyatları ne kadar oldu, Şimdi altın alınır mı?
20 Temmuz Perşembe Güncel altın fiyatları ne kadar oldu, Şimdi altın alınır mı?
Matematik Öğretmenliği Taban Puanları 2023 - Matematik Öğretmenliği Başarı Sıralaması Son 4 Yıllık Veri!
Matematik Öğretmenliği Taban Puanları 2023 - Matematik Öğretmenliği Başarı Sıralaması Son 4 Yıllık Veri!
Son dakika... Merkez Bankası faiz kararını açıkladı! İşte yeni faiz oranları
Son dakika... Merkez Bankası faiz kararını açıkladı! İşte yeni faiz oranları
Ankaralılar kara kara düşünüyor! Ankara'da ekmeğe yüzde 40 zam onaylandı! 2 lira birden fırladı! Gözler İstanbul'da
Ankaralılar kara kara düşünüyor! Ankara'da ekmeğe yüzde 40 zam onaylandı! 2 lira birden fırladı! Gözler İstanbul'da
Yargıya ara verildi, adli tatil bugün başlıyor
Yargıya ara verildi, adli tatil bugün başlıyor
Türkiye'nin gündemine oturmuştu! Kadir Şeker'le ilgili son dakika kararı!
Türkiye'nin gündemine oturmuştu! Kadir Şeker'le ilgili son dakika kararı!
Yorumlananlar
Devlet Bahçeli emekliye maaş zam teklifinin görüşüldüğü saatlerde TBMM'ye geldi
Devlet Bahçeli emekliye maaş zam teklifinin görüşüldüğü saatlerde TBMM'ye geldi
Emekliler için yeni zam talebi, Taban aylığına ek ilave 8 bin 77 TL ilave istendi
Emekliler için yeni zam talebi, Taban aylığına ek ilave 8 bin 77 TL ilave istendi
PKK terör örgütünün şehit ettiği 14'ü çocuk 24 kişi mezarı başında anıldı! 30 yıldır dinmeyen acı!
PKK terör örgütünün şehit ettiği 14'ü çocuk 24 kişi mezarı başında anıldı! 30 yıldır dinmeyen acı!