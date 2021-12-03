Uğur Şahin bu kez kötü haberleri verdi: Omicron aşı olmuş kişileri enfekte edebilir, yeni aşıya ihtiyaç var

Koronavirüsün delta varyantının ardından Güney Afrika'da tespit edilen Omicron varyantı korkuya neden oldu. İçerisinde 32 mutasyon barındırdığı ifade edilen varyantın aşılara karşı direnç gösterebileceği veya aşıların etkisiz kalabileceği endişesi nedeniyle aşı üreticilerinden peş peşe açıklamalar geliyor. Moderna firması yeni bir aşı üretilebileceğini açıklarken ülkemizde de vatandaşlara uygulanan koronavirüs aşısını geliştiren Prof. Dr. Uğur Şahin ve Dr. Özlem Türeci, Reuters tarafından düzenlenen çevrimiçi konferansta salgına ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

YENİ AŞIYA İHTİYAÇ OLABİLİR

NTV'de yer alan habere göre Prof. Dr. Uğur Şahin, Omicron varyantı nedeniyle yeni bir aşıya ihtiyaç duyulabileceğini belirterek," Öne çıkan soru buna ne zaman ihtiyacımız olacağı. Var olan aşımızı Omicron varyantına hızlı bir şekilde uyarlamak için yeterli vakte sahibiz" diye konuştu.

UYARLANMIŞ AŞI İÇİN TARİH VERDİ

Omicron varyantıyla ilgili çok sayıda veri olması gerektiğini belirten Şahin," Durumun ne kadar acil olup olmadığını anlamaya çalışıyoruz. Uyarlanmış aşı gelecek yıla hazır olabilir" dedi.

"OMİCRON'UN ANTİKORLARDAN KAÇABİLECEĞİNİ DÜŞÜNÜYORUZ"

Uğur Şahin," Çok sayıda mutasyona uğramış bir varyanta sahibiz. Omicron'un antikorlardan kaçabileceğini düşünüyoruz. Aşılanmış insanları ve daha önce Covid geçiren insanları enfekte edebilir. Bu durum açık. Ama yeni varyantın, aşılı insanlarda ciddi hastalığa neden olabileceği açık değil." dedi.

"YENİ VARYANT BEKLEDİĞİMDEN ERKEN ORTAYA ÇIKTI"

"Aşılı insanların ciddi hastalığa karşı korunabileceği de açık değil. " diyen Şahin sözlerine şöyle devam etti:

"Ancak, aşılı insanların ciddi hastalıktan korunacağını umuyoruz. Ancak, aşılanmamış insanlar daha ciddi bir hastalıkla karşılaşabilir. Yeni varyant beklediğimden erken ortaya çıktı, gelecek yıldan önce bulun olmasını beklemiyordum. Şu anda, yeni varyantın gerçek dünyadaki sonuçlarının birkaç haftaya çıkmasını bekliyoruz. "

Üçüncü doz aşı olanların ciddi hastalığa karşı korunacaklarından emin olduklarını dile getiren Şahin," Bunu birkaç hafta içinde öğreneceğiz. En önemli gerçek şu ki, aşımız tüm varyantların neden olduğu ciddi hastalığa karşı koruma sağlayacak düzeyde." diye konuştu.

DR. ÖZLEM TÜRECİ: YOKSUL ÜLKERE AŞI GÖNDERMEK EN BÜYÜK HEDEFLERİMİZDEN

Özlem Türeci'nin açıklamalarından satır başları ise şöyle:

"Yoksul ülkelere ve kırsal alanlara aşı göndermek bizim en büyük hedeflerimizden biri. Yoksul ve gelişmekte olan ülkelere özel çözümler üretmeye çalışıyoruz.

Çözüm çabalarımız, uçakları ve drone'ları içeriyor. Çabalarımıza herkes katılabilir.

KANSER AŞISI İÇİN KONUŞTU

Covid-19'un yanı sıra kanser de dünyayı etkisine alan bir pandemi. Potansiyel kanser aşımız üzerinde çalışmayı sürdürüyoruz."

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