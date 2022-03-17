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Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski'nin yıllar önce oynadığı dizi yeniden yayınlandı! Gözler Türkiye'ye çevrildi

Rusya ve Ukrayna savaşında öne çıkan isimlerden biri olan Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski'nin yıllar önce oynadığı Halkın Hizmetkarı isimli dizi yeniden gündem oldu. Netflix'te yayınlanan dizinin Türkiye'de yayınlanıp yayınlanmayacağı merak konusu oldu.

Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski'nin yıllar önce oynadığı dizi yeniden yayınlandı! Gözler Türkiye'ye çevrildi

Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski'nin yıllar önce başrolünde oynadığı “Halkın Hizmetkarı” (Servant of the People) adlı dizi yeniden gündem oldu. Netflix’te yeniden izleyicilerle buluşan dizi sosyal meydanın da gündemine oturdu. Zelenski devlet başkanı seçilmeden önce Halkın Hizmetkarı isimli dizide tesadüf eseri cumhurbaşkanı olan bir tarih öğretmeni rolünü oynamıştı, gerçek hayatta ise devlet başkanı olmuştu.

Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski'nin yıllar önce oynadığı dizi yeniden yayınlandı! Gözler Türkiye'ye çevrildi

ÖĞRETMEN ROLÜNÜ CANLANDIRDI                           

Netflix platformunda 3 sezondan oluşan Halkın Hizmetkarı adlı dizi, ülkesindeki hükümet yolsuzluğunu kınayan viral bir videoda yer aldıktan sonra, beklenmedik bir şekilde Ukrayna cumhurbaşkanı olan bir lise öğretmeninin siyasi talihsizliklerini konu yer alıyor. Dizide öğretmen rolünde ise Volodomir Zelenskiy yer alıyor. Zelenskiy'nin canlandırdığı öğretmen Vasiliy Goloborodko, dizide viral olan bir konuşma sayesinde, sistemden yaka silken halkın oylarıyla devlet başkanı seçiliyor. Dizi Zelenskiy’nin 2019‘da Ukrayna cumhurbaşkanı seçilmesinin ardından sona erdi.

Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski'nin yıllar önce oynadığı dizi yeniden yayınlandı! Gözler Türkiye'ye çevrildi

DİZİ TÜRKİYE’YE GELECEK Mİ?

Özellikle Rusya - Ukrayna savaşında gösterdiği dik duruşla adından söz ettiren Zelenskiy'nin dizisi  yeniden ekranlara dönerek izleyiciyle buluştu.

Dizinin haklarını elinde bulunduran İsveçli ajans, dizinin yalnızca geçen hafta 15 ülkeye satıldığını açıklamıştı. Dizinin Netflix'in Türkiye içeriğine eklenip eklenmeyeceği hakkında henüz bir açıklama yapılmadı.

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