Yasak Elma 76. bölüm fragmanı yayınlandı | Halit, Kerim gerçeği ile ilgili ne yapacak?
FOX TV ekranlarının sevilen dizisi Yasak Elma'nın 76. bölüm fragmanı yayınlandı. Herkesin merakla araştırdığı yeni bölüm fragmanı ve daha fazlasını haberimizde bulabilirsiniz.
YASAK ELMA KONUSU
Zeynep (Sevda Erginci) ve Yıldız (Eda Ece) birbirine çok düşkün ama hayalleri birbirinden tamamen farklı olan iki kardeştirler. Yıldız’ın hayatı sosyetenin kraliçesi Ender Argun’la (Şevval Sam) tanışınca değişir. Ender Yıldız’ı kocası Halit Argun’dan (Talat Bulut) kurtulmak için kullanmaya karar vermiş ve Yıldız’a hayatının teklifini sunmuştur. Yıldız’ın hayatında bunlar olurken, Zeynep’in çalıştığı firma Alihan Taşdemir (Onur Tuna) tarafından satın alınır. Alihan son derece kibirli, ukala, zengin bir iş adamıdır. Zeynep ve Alihan’ın zıtlıkları kısa zamanda bir etkileşime dönüşür. Zeynep’in bilmediği şey ise Alihan’ın Halit’in ortağı ve ikinci karısının kardeşi olmasıdır. Yıldız’ın vereceği karar sadece kendini değil Zeynep’i de etkileyecektir.
YASAK ELMA OYUNCULARI
Şevval Sam: Ender Argun/Ekinci
Talat Bulut: Halit Argun
Eda Ece: Yıldız Argun/Yılmaz
Şafak Pekdemir: Zehra Argun
Buçe Buse Kahraman: Lila Argun
Barış Aytaç: Caner Çelebi
İlber Uygar Kaboğlu: Erim Argun
Nilgün Türksever: Zerrin Taşdemir
Barış Kılıç: Kaya Ekinci
Doğaç Yıldız: Yiğit Ekinci
Nesrin Cavadzade: Şahika Ekinci
Gökhan Alkan: Kerim
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