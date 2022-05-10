Zaman yolcusundan bilgi alan TikTok kullanıcısı şoke etti! Tarih vererek dünyanın başına gelecek felaketleri tek tek açıkladı!

Popüler sosyal medya platformu TikTok'ta zaman yolcusu olduğu bir kişi ile görüştüğünü ifade eden 'thehiddengod1' kullanıcı isimli Kawhi Leonard, gelecekte olabilecek kehanetler hakkında bir video yayımladı.

DEPREM OLACAK

450 binden fazla kez izlenen söz konusu videoda Temmuz ve Ekim ayları arasında meydana gelebilecek kehanetler hakkında bilgi veren Leonard'a göre ABD'de 14 Temmuz 2022'de en büyük deprem olacak.

2 MİLYONDAN FAZLA İNSAN ORTADAN KAYBOLACAK

Ayrıca 9 Ağustos 2022 tarihinde 2 milyondan fazla insan gizemli bir şekilde ortadan kaybolacağını öne sürdü.

YARATIKLAR ORTAYA ÇIKACAK

Diğer yandan 3 Ekim 2022'de Stalker olarak bilinen yaratıkların tüm dünyada ortaya çıkacağını söyleyen TikTok kullanıcısının kehanetleri şoke etti.

Söz konusu video sonrası bazı kullanıcılar şunları yazdı:

"Ne olacağını sadece Allah bilir, lütfen bizi koruyun."

"Yorum bölümü artık bir kilise."

"Tanrı güvende olduğumuzdan emin olacak."

Bazı kullanıcılar ise söz konusu olayları The Simpsons'ın bir bölümünde görmeleri durumunda inanacaklarını söyledi.

Zaman yolcusu olduğunu söyleyen TikTok kullanıcısı şoke etti! 2027 yılında seyahat ettiği yerlerden video paylaştı: "Dünyada tek başıma 340. gün, şehirleri gezdim"

Zaman yolcusunun 2022 tahminleri duyanları şoke etti! Yarı insan yarı maymun tür doğacak, koronavirüsün yeni türü ortaya çıkacak

Zaman yolcusu olduğunu söyledi! 2027 yılından video paylaştı, izleyen herkes şoke oldu

Zaman yolcusu olduğunu iddia eden Gardner'den ürperten itiraflar!