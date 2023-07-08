Zonguldak’ta AFAD Koordinasyon Merkezi 24 saat esasıyla faaliyete geçti

Son meteorolojik değerlendirmelere göre bu gece saatlerinden itibaren Zonguldak'ta kuvvetli, yer yer çok kuvvetli sağanak yağış uyarısı nedeniyle, 24 saat esasına göre faaliyete geçirilen Afet ve Acil Durum Koordinasyon Merkezinde Vali Mustafa Tutulmaz başkanlığında Afet ve Acil Durum Koordinasyon kurulu üyelerinin katılımı ile yapılan toplantıda tedbirler gözden geçirildi.

Alınması gereken ilave tedbirler istişare edildi. Başta Kaymakamlar ve Belediye başkanları olmak üzere ilgili kurumlara alınacak tedbirler iletildi.

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