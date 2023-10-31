Abartılı egzoz kullanan sürücüler yandı! Denetimde 12 araca 48 bin lira ceza kesildi

Eskişehir İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin yaptıkları abartılı egzoz denetimlerinde, 12 sürücüye 48 bin 768 lira ceza işlem uyguladığı belirtildi.

Yapılan açıklamada, "23 ve 30 Ekim 2023 tarihleri arasında Trafik Denetleme Şube Müdürlüğümüzce abart egzozlu araç ve sürücülerine yönelik denetimler yapıldı. 12 araç sürücüsüne 2918 Sayılı Karayolu Trafik Kanunu'nun, "Mevzuata uygun olarak yapıldığı belgelenemeyen teknik değişikliğin çevredekileri rahatsız edecek derecede gürültü çıkaracak özellikte olması" maddesinden toplam 48 bin 768 TL cezai işlem uygulanmıştır." denildi.

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