13 yaşındaki kayıp kız çocuğunun cesedi falezlerin arasında bulundu!

Antalya’da dün falezlerde bir kişinin hareketsiz olduğunu görenler, durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. İtfaiye ekipleri, halat yardımıyla aşağı inerken, polis cesedin ilk belirlemelere göre cesedin bir genç kıza ait olduğunu tespit etti.

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13 yaşındaki kayıp kız çocuğunun cesedi falezlerin arasında bulundu!

Antalya’da dün falezlerde bulunan cesedi, 1 hafta önce evden çıkan ve servisten indikten sonra ortadan kaybolan 13 yaşındaki ortaokul öğrencisinin annesi adli tıpta elbiselerden teşhis etti. DNA testinden sonra cesedin kimliğinin netlik kazanması durumunda cenazenin aileye teslim edileceği öğrenildi.

KAYALIKLARIN ARASINDA CESEDİ GÖREN VATANDAŞLAR İHBAR ETTİ

Olay, Muratpaşa ilçesi Şirinyalı Mahallesi’ndeki falezlerde yaşandı. Edinilen bilgiye göre, yaklaşık 20 metre yükseklikteki falezlerin denizle buluştuğu kayalık alanda bir kişinin hareketsiz olduğunu görenler, durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. İhbarın ardından olay yerine polis, itfaiye ekibi ve deniz polisi sevk edildi. İtfaiye ekipleri, halat yardımıyla aşağı inerken, polis cesedin ilk belirlemelere göre cesedin bir genç kıza ait olduğunu tespit etti.

13 yaşındaki kayıp kız çocuğunun cesedi falezlerin arasında bulundu!

Acılı anne elbiselerinden teşhis etti

13 yaşındaki kayıp kız çocuğunun cesedi falezlerin arasında bulundu!

Olay yeri inceleme ekiplerinin çalışmasının ardından deniz polisi botuna alınan ceset, Kaleiçi Yat Limanı’na, oradan da kimlik tespiti ve ölüm nedeni araştırılmak üzere Antalya Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

13 yaşındaki kayıp kız çocuğunun cesedi falezlerin arasında bulundu!

Soruşturma çerçevesinde, Antalya’da okula gitmek için evden çıkan ve servisten indikten sonra ortadan kaybolan 13 yaşındaki ortaokul öğrencisi Aylin Kaya’nın ailesi bulunan cesedin kızlarına ait olabileceği ihtimali üzerine Adli Tıp morguna gitti. Gerekli işlemlerin ardından cesedi gören anne Natalya, elbiselerden yola çıkarak cesedin kızına ait olduğunu söyledi. Cenaze ise kesin kimlik tespiti için DNA tespiti yapılmadan aileye teslim edilmedi. DNA testinde cesedin Aylin Kaya’ya ait olduğu netleşirse cenaze aileye teslim edilecek.

13 yaşındaki kayıp kız çocuğunun cesedi falezlerin arasında bulundu!

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KAYNAK: İhlas Haber Ajansı (İHA)

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