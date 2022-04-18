Abdurrahman Dilipak, teknoloji tehdidini gözler önüne serdi! "Ya o makine tanrı olmaya karar verirse? Bu bir intihardır!"

Yeni Akit yazarı Abdurrahman Dilipak, her köşe yazısında muhakkak değindiği teknoloji ve siber tehdidin görünmeyen boyutlarını dinleyicilerine aktardı. Akıllı teknolojilerin insan hayatını kolaylaştırdığı aşikar ancak, bilinmeyen yönleri bir o kadar tüy ürpertiyor. Dilipak, siber tehdidin bir zaman sonra insan beynine ulaşacağını ve kodlanan din, dil, ırk, cinsiyet, bilgi ve birikimi sileceğini, insanı biyonik bir böceğe dönüştüreceğini iddia etti.

"YA O MAKİNE TANRI OLMAYA KARAR VERİRSE?"

Abdurrahman Dilipak, ölümcül hastalıkların patlama göstereceğini ve insanlığın çok ağır bedeller ödeyebileceğini söyleyerek, siber tehdit ve gelişen teknolojinin insan üzerine kullanılmasında tehlikeli boyuta ulaşacağını bildirdi. Dilipak, "Benim beyimi okuyarak benim davranışımı modelliyor. Peki, o makine benim tanrım olmak isterse? Beni modelleyerek, beni yöneterek tüm bilgilerimi, birikimimi almak isterse? Haşa ben Allah'a inanıyorum. Ancak, makine insan üzerinde bir fonksiyon icra ediyor. Ben onun biyonik protezi oluyorum. Ben makinenin kölesi olmuş olacağım. Bakın bu bir intihar felsefesi aslında. Bu insanlığın kendi kendini yok etme senaryosu." ifadelerine yer verdi.

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