Afyonkarahisar'da bir garip gelenek: Damada etek giydirdiler, ruj sürdüler!

Düğün sonrasında, damadın arkadaşları tarafından eşarp ve etek giydirildi, dudaklarına ruj sürüldü ve oyun oynatıldı. Talihsiz damadın sırtına yumruklar atılıp menemen yaptırıldı, bu esnada gelin köşede durarak olanları izledi.

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Afyonkarahisar'da bir garip gelenek: Damada etek giydirdiler, ruj sürdüler!

Afyonkarahisar'da Damat İşkencesi: Etek, Eşarp ve Ruj

Afyonkarahisar'ın Sandıklı ilçesinde, yıllardır süregelen geleneksel bir uygulama olan "damat işkencesi", Ahmet ve Fethiye Mangal çiftinin düğününde de gerçekleşti. Gece yarısı evlerinden çıkarılan damada arkadaşları tarafından ilginç bir işkence programı uygulandı.

Damat Ahmet Mangal'ın arkadaşları, ona eşarp, kadın yeleği ve etek giydirdi ve dudaklarına ruj sürdü. Bu geleneksel uygulama, damadın espri ve şaka amaçlı eğlenceli bir deneyim yaşamasını sağlamaktadır.

Çöpler süpürtülerek, menemen pişirildi

Arkadaşlarının evin önüne attığı çöpleri süpüren damat, daha sonra hazırlanan bir alanda küçük bir ocak üzerinde menemen pişirdi. Bu esnada damadın ve sağdıçlarının başlarına yumurta kırılıp, un döküldü, keyifli bir şekilde şakalaşıldı.

Afyonkarahisar'da bir garip gelenek: Damada etek giydirdiler, ruj sürdüler!

Unutulmaz anlar: Yumurta ve unla şakalaşmalar

Damat Ahmet Mangal, menemeni elleriyle arkadaşlarına yedirdikten sonra geri kalanını kendi tattı. Ardından içerisine acı biber konulan baklava ile tatlı bir sürpriz yaşadı. Tüm bu anlar arkadaşları ve yakınları tarafından sevgiyle ve şakalaşarak gerçekleştirildi.

Afyonkarahisar'da bir garip gelenek: Damada etek giydirdiler, ruj sürdüler!

Eğlence doruğa çıkıyor: Müzik ve dansla geçen anlar

Damat işkencesi sırasında müzik eşliğinde danslar yapıldı, eğlenceli anlar yaşandı. Arkadaşlarının tebrik ve yumruklamaları eşliğinde damat Ahmet Mangal, keyifli bir şekilde bu özel geleneksel deneyimi tamamladı.

Gelenekleri zararsızca sürdürme çabası: Niyazi Sivrikaya'dan açıklama

Damat Ahmet Mangal'ın arkadaşlarından Niyazi Sivrikaya, damat işkencesi etkinliğinin ilçelerinde zarar vermeden ve taşkınlık çıkarmadan gerçekleştirildiğini belirtti. Bu geleneksel uygulamanın amacının, damadın eğlenirken gelini üzmemek olduğunu ifade etti.

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