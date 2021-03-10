Ağrı Diyadin Nüfusu 2020 - 2021 | Diyadin İlçesinin  Yüzölçümü kaçtır?

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi (ADNKS) sonuçlarını ve Ağrı Diyadin Nüfus verilerini Şubat 2021 yılında açıkladı. TÜİK her yıl bir önceki yılın verileri açıklandığını lütfen unutmayınız. Yani özetle 2021 Ağrı Diyadin nüfus verileri 2022 yılının şubat ayında açıklanacaktır.

2020 Ağrı Diyadin nüfusu kaç oldu?

Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TUİK) açıkladığı rakamlara göre Diyadin ilçesinin bağlı bulunduğu Ağrı ilinde 535,435 kişi yaşamaktadır. Ağrı ili 11099 (km²) yüzölçümüne sahiptir ve bu yüzölçümünün 1,473 (km²) si Diyadin ilçesine aittir.

Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TUİK) açıkladığı rakamlara göre Ağrı Diyadin nüfusu 20 bin 889 kişidir.

Ağrı Toplam Nüfusu Kaçtır?

535,435 kişidir.

Diyadin İlçe Nüfusu Kaçtır?

20,889 kişidir.

Diyadin Belde Köy Nüfusu Kaçtır?

20.900 kişidir.

Ağrı Diyadin Yıllık Nüfus Artış Hızı

Yüzde 6,7 olarak gerçekleşmiştir.

Diyadin İlçesinin Boylamı ve Enlemi Kaçtır?

Boylam : 43,672008 Enlem : 43,672008

Diyadin İlçesinin Telefon Alan kodu nedir?

Ağrı iline bağlı bulunan Diyadin ilçesinin telefon alan kodu 0 472 şeklinde başlamaktadır.

Diyadin ilçesinin bağlı olduğu Ağrı İlinin Plaka kodu Kaçtır?

Türkiye’nin her ilinin kendisine ait plaka kodu bulunmaktadır. Bu plaka kodları o aracın o ilde kayıtlı olduğunu göstermektedir. Bu kapsamda Diyadin ilçesinin bağlı olduğu il olan Ağrı ilinin plaka kodu 4 olarak belirlenmiştir.

Kaynak: Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi (ADNKS) sonuçları, 2020