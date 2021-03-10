Ağrı Doğubayazıt Nüfusu 2020 - 2021 | Doğubayazıt İlçesinin  Yüzölçümü kaçtır?

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi (ADNKS) sonuçlarını ve Ağrı Doğubayazıt Nüfus verilerini Şubat 2021 yılında açıkladı. TÜİK her yıl bir önceki yılın verileri açıklandığını lütfen unutmayınız. Yani özetle 2021 Ağrı Doğubayazıt nüfus verileri 2022 yılının şubat ayında açıklanacaktır.

2020 Ağrı Doğubayazıt nüfusu kaç oldu?

Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TUİK) açıkladığı rakamlara göre Doğubayazıt ilçesinin bağlı bulunduğu Ağrı ilinde 535,435 kişi yaşamaktadır. Ağrı ili 11099 (km²) yüzölçümüne sahiptir ve bu yüzölçümünün 2,288 (km²) si Doğubayazıt ilçesine aittir.

Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TUİK) açıkladığı rakamlara göre Ağrı Doğubayazıt nüfusu 80 bin 607 kişidir.

Ağrı Toplam Nüfusu Kaçtır?

535,435 kişidir.

Doğubayazıt İlçe Nüfusu Kaçtır?

80,607 kişidir.

Doğubayazıt Belde Köy Nüfusu Kaçtır?

39.334 kişidir.

Ağrı Doğubayazıt Yıllık Nüfus Artış Hızı

Yüzde 1,1 olarak gerçekleşmiştir.

Doğubayazıt İlçesinin Boylamı ve Enlemi Kaçtır?

Boylam : 44,080273 Enlem : 44,080273

Doğubayazıt İlçesinin Telefon Alan kodu nedir?

Ağrı iline bağlı bulunan Doğubayazıt ilçesinin telefon alan kodu 0 472 şeklinde başlamaktadır.

Doğubayazıt ilçesinin bağlı olduğu Ağrı İlinin Plaka kodu Kaçtır?

Türkiye’nin her ilinin kendisine ait plaka kodu bulunmaktadır. Bu plaka kodları o aracın o ilde kayıtlı olduğunu göstermektedir. Bu kapsamda Doğubayazıt ilçesinin bağlı olduğu il olan Ağrı ilinin plaka kodu 4 olarak belirlenmiştir.

Kaynak: Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi (ADNKS) sonuçları, 2020