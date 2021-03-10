Ağrı Tutak Nüfusu 2020 - 2021 | Tutak İlçesinin  Yüzölçümü kaçtır?

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi (ADNKS) sonuçlarını ve Ağrı Tutak Nüfus verilerini Şubat 2021 yılında açıkladı. TÜİK her yıl bir önceki yılın verileri açıklandığını lütfen unutmayınız. Yani özetle 2021 Ağrı Tutak nüfus verileri 2022 yılının şubat ayında açıklanacaktır.

2020 Ağrı Tutak nüfusu kaç oldu?

Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TUİK) açıkladığı rakamlara göre Tutak ilçesinin bağlı bulunduğu Ağrı ilinde 535,435 kişi yaşamaktadır. Ağrı ili 11099 (km²) yüzölçümüne sahiptir ve bu yüzölçümünün 1,417 (km²) si Tutak ilçesine aittir.

Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TUİK) açıkladığı rakamlara göre Ağrı Tutak nüfusu 7 bin 018 kişidir.

Ağrı Toplam Nüfusu Kaçtır?

535,435 kişidir.

Tutak İlçe Nüfusu Kaçtır?

7,018 kişidir.

Tutak Belde Köy Nüfusu Kaçtır?

22.969 kişidir.

Ağrı Tutak Yıllık Nüfus Artış Hızı

Yüzde -6,2 olarak gerçekleşmiştir.

Tutak İlçesinin Boylamı ve Enlemi Kaçtır?

Boylam : 42,771412 Enlem : 42,771412

Tutak İlçesinin Telefon Alan kodu nedir?

Ağrı iline bağlı bulunan Tutak ilçesinin telefon alan kodu 0 472 şeklinde başlamaktadır.

Tutak ilçesinin bağlı olduğu Ağrı İlinin Plaka kodu Kaçtır?

Türkiye’nin her ilinin kendisine ait plaka kodu bulunmaktadır. Bu plaka kodları o aracın o ilde kayıtlı olduğunu göstermektedir. Bu kapsamda Tutak ilçesinin bağlı olduğu il olan Ağrı ilinin plaka kodu 4 olarak belirlenmiştir.

Kaynak: Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi (ADNKS) sonuçları, 2020