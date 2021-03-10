Ağrı Hamur Nüfusu 2020 - 2021 | Hamur İlçesinin  Yüzölçümü kaçtır?

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi (ADNKS) sonuçlarını ve Ağrı Hamur Nüfus verilerini Şubat 2021 yılında açıkladı. TÜİK her yıl bir önceki yılın verileri açıklandığını lütfen unutmayınız. Yani özetle 2021 Ağrı Hamur nüfus verileri 2022 yılının şubat ayında açıklanacaktır.

2020 Ağrı Hamur nüfusu kaç oldu?

Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TUİK) açıkladığı rakamlara göre Hamur ilçesinin bağlı bulunduğu Ağrı ilinde 535,435 kişi yaşamaktadır. Ağrı ili 11099 (km²) yüzölçümüne sahiptir ve bu yüzölçümünün 950 (km²) si Hamur ilçesine aittir.

Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TUİK) açıkladığı rakamlara göre Ağrı Hamur nüfusu 3,293 kişidir.

Ağrı Toplam Nüfusu Kaçtır?

535,435 kişidir.

Hamur İlçe Nüfusu Kaçtır?

3,293 kişidir.

Hamur Belde Köy Nüfusu Kaçtır?

14.615 kişidir.

Ağrı Hamur Yıllık Nüfus Artış Hızı

Yüzde -13,5 olarak gerçekleşmiştir.

Hamur İlçesinin Boylamı ve Enlemi Kaçtır?

Boylam : 30,12726 Enlem : 30,12726

Hamur İlçesinin Telefon Alan kodu nedir?

Ağrı iline bağlı bulunan Hamur ilçesinin telefon alan kodu 0 472 şeklinde başlamaktadır.

Hamur ilçesinin bağlı olduğu Ağrı İlinin Plaka kodu Kaçtır?

Türkiye’nin her ilinin kendisine ait plaka kodu bulunmaktadır. Bu plaka kodları o aracın o ilde kayıtlı olduğunu göstermektedir. Bu kapsamda Hamur ilçesinin bağlı olduğu il olan Ağrı ilinin plaka kodu 4 olarak belirlenmiştir.

Kaynak: Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi (ADNKS) sonuçları, 2020