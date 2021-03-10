Ağrı Eleşkirt Nüfusu 2020 - 2021 | Eleşkirt İlçesinin  Yüzölçümü kaçtır?

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi (ADNKS) sonuçlarını ve Ağrı Eleşkirt Nüfus verilerini Şubat 2021 yılında açıkladı. TÜİK her yıl bir önceki yılın verileri açıklandığını lütfen unutmayınız. Yani özetle 2021 Ağrı Eleşkirt nüfus verileri 2022 yılının şubat ayında açıklanacaktır.

2020 Ağrı Eleşkirt nüfusu kaç oldu?

Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TUİK) açıkladığı rakamlara göre Eleşkirt ilçesinin bağlı bulunduğu Ağrı ilinde 535,435 kişi yaşamaktadır. Ağrı ili 11099 (km²) yüzölçümüne sahiptir ve bu yüzölçümünün 1,32 (km²) si Eleşkirt ilçesine aittir.

Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TUİK) açıkladığı rakamlara göre Ağrı Eleşkirt nüfusu 9 bin 969 kişidir.

Ağrı Toplam Nüfusu Kaçtır?

535,435 kişidir.

Eleşkirt İlçe Nüfusu Kaçtır?

9,969 kişidir.

Eleşkirt Belde Köy Nüfusu Kaçtır?

22.347 kişidir.

Ağrı Eleşkirt Yıllık Nüfus Artış Hızı

Yüzde -8,5 olarak gerçekleşmiştir.

Eleşkirt İlçesinin Boylamı ve Enlemi Kaçtır?

Boylam : 42,676216 Enlem : 42,676216

Eleşkirt İlçesinin Telefon Alan kodu nedir?

Ağrı iline bağlı bulunan Eleşkirt ilçesinin telefon alan kodu 0 472 şeklinde başlamaktadır.

Eleşkirt ilçesinin bağlı olduğu Ağrı İlinin Plaka kodu Kaçtır?

Türkiye’nin her ilinin kendisine ait plaka kodu bulunmaktadır. Bu plaka kodları o aracın o ilde kayıtlı olduğunu göstermektedir. Bu kapsamda Eleşkirt ilçesinin bağlı olduğu il olan Ağrı ilinin plaka kodu 4 olarak belirlenmiştir.

Kaynak: Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi (ADNKS) sonuçları, 2020