Ağrı Taşlıçay Nüfusu 2020 - 2021 | Taşlıçay İlçesinin  Yüzölçümü kaçtır?

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi (ADNKS) sonuçlarını ve Ağrı Taşlıçay Nüfus verilerini Şubat 2021 yılında açıkladı. TÜİK her yıl bir önceki yılın verileri açıklandığını lütfen unutmayınız. Yani özetle 2021 Ağrı Taşlıçay nüfus verileri 2022 yılının şubat ayında açıklanacaktır.

2020 Ağrı Taşlıçay nüfusu kaç oldu?

Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TUİK) açıkladığı rakamlara göre Taşlıçay ilçesinin bağlı bulunduğu Ağrı ilinde 535,435 kişi yaşamaktadır. Ağrı ili 11099 (km²) yüzölçümüne sahiptir ve bu yüzölçümünün 781 (km²) si Taşlıçay ilçesine aittir.

Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TUİK) açıkladığı rakamlara göre Ağrı Taşlıçay nüfusu 6 bin 180 kişidir.

Ağrı Toplam Nüfusu Kaçtır?

535,435 kişidir.

Taşlıçay İlçe Nüfusu Kaçtır?

6,180 kişidir.

Taşlıçay Belde Köy Nüfusu Kaçtır?

13.848 kişidir.

Ağrı Taşlıçay Yıllık Nüfus Artış Hızı

Yüzde 0 olarak gerçekleşmiştir.

Taşlıçay İlçesinin Boylamı ve Enlemi Kaçtır?

Boylam : 38,04596 Enlem : 38,04596

Taşlıçay İlçesinin Telefon Alan kodu nedir?

Ağrı iline bağlı bulunan Taşlıçay ilçesinin telefon alan kodu 0 472 şeklinde başlamaktadır.

Taşlıçay ilçesinin bağlı olduğu Ağrı İlinin Plaka kodu Kaçtır?

Türkiye’nin her ilinin kendisine ait plaka kodu bulunmaktadır. Bu plaka kodları o aracın o ilde kayıtlı olduğunu göstermektedir. Bu kapsamda Taşlıçay ilçesinin bağlı olduğu il olan Ağrı ilinin plaka kodu 4 olarak belirlenmiştir.

Kaynak: Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi (ADNKS) sonuçları, 2020